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*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 50
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 28
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
*MEGADETH открыли тур 19
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Machine Head

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25 авг 2022 : 		 Вскрытие MACHINE HEAD

25 авг 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD — о новой пластинке

16 авг 2022 : 		 Видео с выступления MACHINE HEAD

9 авг 2022 : 		 MACHINE HEAD исполняют "Burn My Eyes"

2 авг 2022 : 		 AHRUE LUSTER выступил с лидером MACHINE HEAD

23 июн 2022 : 		 Новая песня MACHINE HEAD

17 июн 2022 : 		 Бывший барабанщик MACHINE HEAD: «Фанатам не нужно знать, почему я ушёл из группы»

18 апр 2022 : 		 Участники MACHINE HEAD исполнили "Choke On The Ashes Of Your Hate"

12 апр 2022 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

9 апр 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD — о новом альбоме

29 мар 2022 : 		 MACHINE HEAD отметили 15-летие The Blackening

25 мар 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет материал BLACK SABBATH

21 мар 2022 : 		 MACHINE HEAD исполняют "The More Things Change…"

7 мар 2022 : 		 PHIL DEMMEL: «Плохого про MACHINE HEAD сказать не могу»

9 фев 2022 : 		 Гитарист MACHINE HEAD: «Альбом просто классный!»

4 фев 2022 : 		 MACHINE HEAD завершили работу над альбомом

1 фев 2022 : 		 Участники MACHINE HEAD отметили юбилей "Catharsis"

21 янв 2022 : 		 MACHINE HEAD в студии

3 янв 2022 : 		 MACHINE HEAD поздравляют с Новым Годом

22 дек 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

19 дек 2021 : 		 MACHINE HEAD поздравили METALLICA с юбилеем

15 дек 2021 : 		 MACHINE HEAD близки к окончанию работ над альбомом

12 ноя 2021 : 		 Новый альбом MACHINE HEAD выйдет летом

1 ноя 2021 : 		 MACHINE HEAD & AMON AMARTH едут в совместный тур. THE HALO EFFECT на разогреве

18 окт 2021 : 		 Фанаты поздравляют MACHINE HEAD

13 окт 2021 : 		 Музыканты METALLICA, KORN, SLAYER поздравляют MACHINE HEAD
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Лидер MACHINE HEAD — о новой пластинке



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Robb Flynn в рамках нового интервью поговорил о продакшне альбома "Of Kingdom And Crown":

«Мы с Zack'ом [Ohren'ом] снова занимались продюсированием, а над сведением работали Colin Richardson и Chris Clancy, что придало всему этому ещё один уровень жестокости.

Я считаю, что подход к этой записи был немного более упрощённым. Последние несколько наших записей, начиная с "[Unto The] Locust" [2011] и далее, содержали много классических битов, много симфонических элементов и даже клавишных, которые добавляли звуковые ландшафты и эмбиент. А в этом альбоме я захотел сократить их количество и сделать более похожими на гитары. Если это будет звук типа звукового ландшафта, то это будет просто гитара, издающая подобный звук. И это в некотором смысле ограничивает тебя, но мне это понравилось — мне понравилось, что это как бы заставляет нас... И я попробовал поэкспериментировать с парой приятелей, с которыми я работал целую вечность, чтобы попробовать привнести что-то из фортепиано или клавиш, или струнных, или чего-то ещё, и получилось... Я не знаю. Мне не понравилось, что именно получилось; получилось мягче, и итоговый звук мне не показался интересным. Так что это реально очень гитарно-тяжёлый, свирепый альбом. Не альбом, а альбомище!!!»




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