Лидер MACHINE HEAD — о новой пластинке



Robb Flynn в рамках нового интервью поговорил о продакшне альбома "Of Kingdom And Crown":



«Мы с Zack'ом [Ohren'ом] снова занимались продюсированием, а над сведением работали Colin Richardson и Chris Clancy, что придало всему этому ещё один уровень жестокости.



Я считаю, что подход к этой записи был немного более упрощённым. Последние несколько наших записей, начиная с "[Unto The] Locust" [2011] и далее, содержали много классических битов, много симфонических элементов и даже клавишных, которые добавляли звуковые ландшафты и эмбиент. А в этом альбоме я захотел сократить их количество и сделать более похожими на гитары. Если это будет звук типа звукового ландшафта, то это будет просто гитара, издающая подобный звук. И это в некотором смысле ограничивает тебя, но мне это понравилось — мне понравилось, что это как бы заставляет нас... И я попробовал поэкспериментировать с парой приятелей, с которыми я работал целую вечность, чтобы попробовать привнести что-то из фортепиано или клавиш, или струнных, или чего-то ещё, и получилось... Я не знаю. Мне не понравилось, что именно получилось; получилось мягче, и итоговый звук мне не показался интересным. Так что это реально очень гитарно-тяжёлый, свирепый альбом. Не альбом, а альбомище!!!»







