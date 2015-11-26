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*Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON 68
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*Новое видео KK'S PRIEST 23
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Machine Head

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14 май 2021 : 		 MACHINE HEAD в студии

30 мар 2021 : 		 Участники MACHINE HEAD исполняют "The Blackening"

22 мар 2021 : 		 Участники MACHINE HEAD исполняют "The More Things Change..."

23 фев 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

16 фев 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

7 фев 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

20 янв 2021 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет треки METALLICA, IRON MAIDEN и SYSTEM OF DOWN

17 янв 2021 : 		 Документальный фильм о мероприятии ROBB FLYNN & FRIENDS

4 янв 2021 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет METALLICA

22 дек 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет THE EAGLES, PEARL JAM и ALICE IN CHAINS

8 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик MACHINE HEAD: «Рад, что ушёл из группы»

13 ноя 2020 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

11 ноя 2020 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

4 ноя 2020 : 		 Выход сингла MACHINE HEAD отложен

2 ноя 2020 : 		 Видео с видеотрансляции фронтмена MACHINE HEAD

23 окт 2020 : 		 MACHINE HEAD выпустят сингл осенью

16 окт 2020 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

7 окт 2020 : 		 PHIL DEMMEL: DAVE MCCLAIN хотел уйти ещё раньше меня

9 сен 2020 : 		 PHIL DEMMEL: «Играть в MACHINE HEAD было круто, но...»

28 авг 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Думаю, это всё надолго»

26 авг 2020 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

19 авг 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «"Burn My Eyes" поменял мою жизнь»

16 авг 2020 : 		 Акустический стрим от лидера MACHINE HEAD

13 авг 2020 : 		 Видео с текстом от MACHINE HEAD

5 авг 2020 : 		 Умер оригинальный барабанщик MACHINE HEAD

31 июл 2020 : 		 MACHINE HEAD отменили ранее перенесенные гастроли
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MACHINE HEAD опубликовали видео из студии, где идет работа над новым материалом.

MACHINE HEAD Is Rocking Blast Beats In New Song 'Become The Firestorm'





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

gravitgroove


14 май 2021, 20:56		Идиот

KillTimer


14 май 2021, 21:06		gravitgroove, вы, простите, о ком?

rattle_snake


14 май 2021, 22:15		и барабанщик в наморднике ..епать ))

Suicide333Poly


14 май 2021, 22:49		судя по мелодичному риффу с 2.47, выпустят опять слезливых песен по 7-8 минут, х з кому это нужно...наверно только самому рехнувшемуся Робби


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