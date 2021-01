сегодня



Лидер MACHINE HEAD исполняет треки METALLICA, IRON MAIDEN и SYSTEM OF DOWN



Участники MACHINE HEAD Robb Flynn и Jared MacEachern провели первый в 2021 "Electric Happy Hour", в рамках которого исполнили:



3:00 Master Of Puppets



12:00 Blood For Blood



17:13 Beyond The Pale



22:40 Now We Die



29:55 Ghosts Will Haunt My Bones



36:02 Struck A Nerve



41:36 The Blood, The Sweat, The Tears (BEERS UP!)



46:01 This Is The End



52:50 Summer Of '69 (snippet)



55:32 Hallowed Be Thy Name



1:07:43 Behind A Mask (acoustic) (intro)



1:11:06 Behind A Mask (acoustic)



1:17:43 Bastards (acoustic) (intro)



1:18:25 Bastards (acoustic)



1:25:00 Aerials



1:28:42 Locust



1:36:25 Now I Lay Thee Down



1:42:04 Halo













