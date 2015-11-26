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Видео из студии MACHINE HEAD



Участники MACHINE HEAD Robb Flynn и Jared MacEachern, а также музыканты, участвующие в записи альбома "Burn My Eyes" Chris Kontos (drums) и Logan Mader (guitar), недавно отправились в Sharkbite Studios, Oakland, California для перезаписы дебютного альбома. Студийной видео к открывающему треку с этой пластинки, "Davidian", доступно для просмотра ниже.















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