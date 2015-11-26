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Machine Head

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10 апр 2019 : 		 Видео из студии MACHINE HEAD

29 мар 2019 : 		 MACHINE HEAD поедут в тур по альбому "Burn My Eyes"

7 дек 2018 : 		 Вокалист MACHINE HEAD примет участие в благотворительном концерте

11 окт 2018 : 		 Новое видео с текстом MACHINE HEAD

8 окт 2018 : 		 Финальный тур MACHINE HEAD с нынешним составом стартовал в Сакраменто (видео)

2 окт 2018 : 		 MACHINE HEAD распадаются?

6 авг 2018 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

25 июн 2018 : 		 MACHINE HEAD о Винни Поле

28 мар 2018 : 		 MACHINE HEAD Live At Le Bataclan

8 фев 2018 : 		 Успехи в чартах MACHINE HEAD

7 фев 2018 : 		 Видео с выступления MACHINE HEAD

26 янв 2018 : 		 Видео с текстом от MACHINE HEAD

25 янв 2018 : 		 Вокалист MACHINE HEAD: «Я не слышу, что многие рок- и металл-группы о чём-то заявляют»

19 янв 2018 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

13 янв 2018 : 		 Новая песня MACHINE HEAD

18 дек 2017 : 		 Фрагмент нового DVD MACHINE HEAD

8 дек 2017 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

30 ноя 2017 : 		 Видео из нового DVD MACHINE HEAD

17 ноя 2017 : 		 Новая песня MACHINE HEAD

18 сен 2017 : 		 Новый альбом MACHINE HEAD выйдет зимой

26 июл 2017 : 		 MACHINE HEAD And Friends исполняют STEVIE NICKS & TOM PETTY, AC/DC, ALICE IN CHAINS

23 ноя 2016 : 		 Лидер MACHINE HEAD написал фолк-трек

19 авг 2016 : 		 Успехи MACHINE HEAD в чартах

28 июл 2016 : 		 Вокалист MACHINE HEAD с друзьями исполняет IRON MAIDEN, VAN HALEN, CHEAP TRICK

4 июн 2016 : 		 Вокалист MACHINE HEAD подтвердил, что частично "посвятил" новый трек PHILIP'y ANSELMO

1 июн 2016 : 		 MACHINE HEAD выпустят сингл
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Видео из студии MACHINE HEAD



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Участники MACHINE HEAD Robb Flynn и Jared MacEachern, а также музыканты, участвующие в записи альбома "Burn My Eyes" Chris Kontos (drums) и Logan Mader (guitar), недавно отправились в Sharkbite Studios, Oakland, California для перезаписы дебютного альбома. Студийной видео к открывающему треку с этой пластинки, "Davidian", доступно для просмотра ниже.



Watch MACHINE HEAD 'Burn My Eyes'-Era Members Perform 'Davidian' Live In Studio




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

gravitgroove


10 апр 2019, 21:12		мне тоже понравилось, как и тому, кто плюсонул, но я не понимаю смысл перезаписи альбома, который уже не сделать лучше. Звучание даже почти такое же. Вокал заметно постаревшего человека ощутим даже без оглядки на него. Это музыка молодых, а молодые не любят 50ти летних мужиков на своей кухне. Эти повары давно у них на пенсии. Для чего это все? Ради ностальгии, или чтобы не переиздавать старый и не выплачивать роялти Дьюсу? Не понимаю. В общем зря они, купят тысячи, но не сотни тысяч


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