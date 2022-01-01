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Machine Head

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|||| 21 мар 2022

MACHINE HEAD исполняют "The More Things Change…"



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MACHINE HEAD 18 марта отметили 25-летие "The More Things Change…", в котором также принял участие гитарист Logan Mader.

Watch: MACHINE HEAD Rejoined By Guitarist LOGAN MADER For




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КомментарииСкрыть/показать 1 )
22 мар 2022, 06:43
Если бы на сцене его исполнили, посмотрел бы. А эти записи по зуму из сарая уже нахер никому не упали, я щитаю.


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