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MACHINE HEAD отменили ранее перенесенные гастроли



MACHINE HEAD отменили ранее перенесенные даты европейского и австралийского тура. По словам лидера команды, Robb'a Flynn'a, группа не хочет в третий раз делать перенос, а предпочитает дождаться, когда ситуация с пандемией стабилизируется.







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