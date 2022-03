сегодня



PHIL DEMMEL: «Плохого про MACHINE HEAD сказать не могу»



PHIL DEMMEL в рамках недавнего интервью обсудил последнюю студийную работу с MACHINE HEAD:



«Пластинка получилась такой, какой получилась. Я считаю, что на альбоме были хорошие вещи. Мне понравилось многое из того, что я сочинил. 'Heavy Lies The Crown', мне чертовски нравятся риффы, которые я написал для этой песни. 'Hope Begets Hope' тоже моя работа; мне нравится музыка для этой песни. [На этой пластинке много хороших моментов, мужик. Иногда такого просто не случается, и на этой пластинке мне это не удалось. Но я люблю "Bloodstone & Diamonds" [2014], люблю "The Blackening" [2007], люблю "Unto The Locust" [2011], люблю "Through The Ashes Of Empires" [2003]».



Demmel, который ранее утверждал, что ненавидит "Catharsis", настаивает, что у него нет никаких негативных слов о своей бывшей группе.



«Я уже почти четыре года не играю в группе. [Фронтмен MACHINE HEAD Robb Flynn], он основал группу в 92-м году. Прошло 30 лет, мужик — прошло 30 лет, и все еще продолжается. Пока я был с ними, было то, что мне не нравилось, но этот чувак — потрясающий музыкант; он знает, как написать песню. Он очень недооцененный гитарист — черт возьми, очень хороший гитарист — и он до сих пор ведет эту группу, хотя прошло уже 30 лет, чувак. Я не могу ненавидеть это. И не буду.



Все, что я говорил раньше — я так ощущал, я какое-то время не мог общаться с прессой и я считал, что должна была быть озвучена мое видение истории или какие-то детали, на которые нужно было обратить внимание или были вопросы, на которые нужно ответить. Но я не считаю, что я на самом деле полоскал его. Я сказал правду о некоторых вещах, но это не было "О, он отстой". Я не собираюсь этого делать, потому что это просто не соответствует действительности. Так что пришло время двигаться дальше».













+0 -1



просмотров: 138