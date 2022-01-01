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Machine Head

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|||| 26 авг 2022

Новое видео MACHINE HEAD



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No Gods, No Masters, новое видео группы MACHINE HEAD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Of Kingdom And Crown", выходящего 26 августа на Nuclear Blast/Imperium Recordings.

Трек-лист:

01. Slaughter The Martyr
02. Choke On The Ashes Of Your Hate
03. Become The Firestorm
04. Overdose
05. My Hands Are Empty
06. Unhallowed
07. Assimilate
08. Kill Thy Enemies
09. No Gods, No Masters
10. Bloodshot
11. Rotten
12. Terminus
13. Arrows In Words From The Sky

Digipak CD bonus tracks:

14. Exteroception *
15. Arrows In Words From The Sky (acoustic)*




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