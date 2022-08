26 авг 2022



Новое видео MACHINE HEAD



No Gods, No Masters, новое видео группы MACHINE HEAD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Of Kingdom And Crown", выходящего 26 августа на Nuclear Blast/Imperium Recordings.



Трек-лист:



01. Slaughter The Martyr

02. Choke On The Ashes Of Your Hate

03. Become The Firestorm

04. Overdose

05. My Hands Are Empty

06. Unhallowed

07. Assimilate

08. Kill Thy Enemies

09. No Gods, No Masters

10. Bloodshot

11. Rotten

12. Terminus

13. Arrows In Words From The Sky



Digipak CD bonus tracks:



14. Exteroception *

15. Arrows In Words From The Sky (acoustic)*







