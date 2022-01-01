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*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 32
*BRUCE DICKINSON — о группис 19
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения» 14
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Machine Head

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Лидер MACHINE HEAD: «Поехать в тур со SLAYER в 94 было настоящей мечтой»



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В рамках беседы с Metal Global лидер MACHINE HEAD Robb Flynn рассказал о том, каково было поехать в тур со SLAYER в 1994–95 годах, когда только вышел альбом "Burn My Eyes":

«Это была сбывшаяся мечта. Это запустило MACHINE HEAD в стратосферу. И я много и сильно благодарил Kerry за такой подгон. Он поверил в нас и поставил на нас.

Я видел их концерты больше любой другой группы в жанре. Я ездил в Лос-Анджелес, в Сакраменто, Фресно. Мы с друзьями устраивали настоящие походы за SLAYER. Мы охренеть как их любили. И когда я в итоге оказался у них на разогреве, то подумал: «Да чтоб меня! Это замечательно!» Они прокатили нас по всей Европе, они взяли нас в тур по Америке. Мы пять месяцев колесили с ними, и я отсмотрел 88 концертов SLAYER (смеётся). Я смотрел каждый вечер, не было такого, чтобы я хотя бы часть шоу не посмотрел, и мне очень повезло, что выпал такой шанс!»




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