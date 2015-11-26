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Бывший барабанщик MACHINE HEAD : «Рад, что ушёл из группы»



В рамках недавнего разговора с Wicked Pix Photography бывший барабанщик MACHINE HEAD Dave McClain ответил на вопрос о том, испытывает ли он какие-то сожаления из-за ухода из группы:



«Совершенно никаких. Едва ли не каждый день я радуюсь тому, что так сделал. И я уверен, что Phil того же мнения. Мы обсуждали это, у нас нет тёрок.



Он на самом деле меня опередил. Он ушёл. Он позвонил мне и сказал: "Привет, я ухожу". И я такой: "Чего? Я тоже ухожу. Я ухожу первым!" Но так уж он поступил. Я уже был на пути на репу, Phil'a там не оказалось, и тогда всё и случилось — когда я был на репе. Robb сказал: "Phil сегодня ушёл. Нам, наверное, стоит это обсудить". Ну и я отвечаю: "Лады. Но я тоже ухожу"».



По словам McClain'a, у него были смешанные эмоции после ухода:



«Это больше не приносило радости. Было много гнева из-за того, что я должен уходить из группы, которой отдал более 20 лет. Так что меня это бесило — я должен был бросить то, что люблю, но это больше не приносило мне удовольствия».













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