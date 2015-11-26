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Machine Head

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8 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик MACHINE HEAD: «Рад, что ушёл из группы»

13 ноя 2020 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

11 ноя 2020 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

4 ноя 2020 : 		 Выход сингла MACHINE HEAD отложен

2 ноя 2020 : 		 Видео с видеотрансляции фронтмена MACHINE HEAD

23 окт 2020 : 		 MACHINE HEAD выпустят сингл осенью

16 окт 2020 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

7 окт 2020 : 		 PHIL DEMMEL: DAVE MCCLAIN хотел уйти ещё раньше меня

9 сен 2020 : 		 PHIL DEMMEL: «Играть в MACHINE HEAD было круто, но...»

28 авг 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Думаю, это всё надолго»

26 авг 2020 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

19 авг 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «"Burn My Eyes" поменял мою жизнь»

16 авг 2020 : 		 Акустический стрим от лидера MACHINE HEAD

13 авг 2020 : 		 Видео с текстом от MACHINE HEAD

5 авг 2020 : 		 Умер оригинальный барабанщик MACHINE HEAD

31 июл 2020 : 		 MACHINE HEAD отменили ранее перенесенные гастроли

30 июл 2020 : 		 Вокалист MACHINE HEAD поделился кавер-версией LINKIN PARK

20 июл 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Думаю, ещё года два без концертов»

30 июн 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет SLIPKNOT, PEARL JAM, DEFTONES и STAIND

29 июн 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Политике всегда уделялось много места в наших песнях»

24 июн 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Драйв-ин-концерты? Да ну на!»

17 июн 2020 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE в новом видео MACHINE HEAD

29 май 2020 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

24 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD

19 май 2020 : 		 ROBB FLYNN о переменах состава в MACHINE HEAD

26 апр 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Может, наших шоу не будет и до лета 2022 года»
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Бывший барабанщик MACHINE HEAD: «Рад, что ушёл из группы»



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В рамках недавнего разговора с Wicked Pix Photography бывший барабанщик MACHINE HEAD Dave McClain ответил на вопрос о том, испытывает ли он какие-то сожаления из-за ухода из группы:

«Совершенно никаких. Едва ли не каждый день я радуюсь тому, что так сделал. И я уверен, что Phil того же мнения. Мы обсуждали это, у нас нет тёрок.

Он на самом деле меня опередил. Он ушёл. Он позвонил мне и сказал: "Привет, я ухожу". И я такой: "Чего? Я тоже ухожу. Я ухожу первым!" Но так уж он поступил. Я уже был на пути на репу, Phil'a там не оказалось, и тогда всё и случилось — когда я был на репе. Robb сказал: "Phil сегодня ушёл. Нам, наверное, стоит это обсудить". Ну и я отвечаю: "Лады. Но я тоже ухожу"».

По словам McClain'a, у него были смешанные эмоции после ухода:

«Это больше не приносило радости. Было много гнева из-за того, что я должен уходить из группы, которой отдал более 20 лет. Так что меня это бесило — я должен был бросить то, что люблю, но это больше не приносило мне удовольствия».

Ex-MACHINE HEAD Drummer DAVE MCCLAIN Has





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