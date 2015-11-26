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Machine Head

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18 окт 2021 : 		 Фанаты поздравляют MACHINE HEAD

13 окт 2021 : 		 Музыканты METALLICA, KORN, SLAYER поздравляют MACHINE HEAD

12 авг 2021 : 		 MACHINE HEAD получили золото

8 авг 2021 : 		 MACHINE HEAD исполняют "Burn My Eyes"

2 авг 2021 : 		 CHRIS KONTOS — о концертах с MACHINE HEAD

30 июн 2021 : 		 Вокалист MACHINE HEAD: «Люблю я POSSESSED!»

13 июн 2021 : 		 MACHINE HEAD не планируют возобновлять тур по "Burn My Eyes"

11 июн 2021 : 		 Новые песни MACHINE HEAD

26 май 2021 : 		 MACHINE HEAD выпустят новые песни летом

18 май 2021 : 		 Участники MACHINE HEAD исполняют JUDAS PRIEST и STONE SOUR

14 май 2021 : 		 MACHINE HEAD в студии

30 мар 2021 : 		 Участники MACHINE HEAD исполняют "The Blackening"

22 мар 2021 : 		 Участники MACHINE HEAD исполняют "The More Things Change..."

23 фев 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

16 фев 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

7 фев 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

20 янв 2021 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет треки METALLICA, IRON MAIDEN и SYSTEM OF DOWN

17 янв 2021 : 		 Документальный фильм о мероприятии ROBB FLYNN & FRIENDS

4 янв 2021 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет METALLICA

22 дек 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет THE EAGLES, PEARL JAM и ALICE IN CHAINS

8 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик MACHINE HEAD: «Рад, что ушёл из группы»

13 ноя 2020 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

11 ноя 2020 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

4 ноя 2020 : 		 Выход сингла MACHINE HEAD отложен

2 ноя 2020 : 		 Видео с видеотрансляции фронтмена MACHINE HEAD

23 окт 2020 : 		 MACHINE HEAD выпустят сингл осенью
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|||| 18 окт 2021

Фанаты поздравляют MACHINE HEAD



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Фанаты группы MACHINE HEAD записали ролик, в котором поздравили коллектив с 30-летием творческой деятельности.

MACHINE HEAD Fans Celebrate Band's 30th Anniversary: A Video Message From 'Head Cases' Worldwide











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КомментарииСкрыть/показать 4 )

СтаканМарьиванны


18 окт 2021, 20:47		Too much honor to these posers!

Denza


18 окт 2021, 21:00		Для меня они всегда будут "теми, кто сделал кавер на мейденов, но похуже, чем кредлы"

Denza


18 окт 2021, 21:04		>>Too much honor to these posers!

Они дельную так-то мысль высказывали, что митол и рок в целом погрязли в бессмыслице и абстракциях, и страшно далеки стали от народа, в то время как рэп и прочая хуита работают напрямую с базовыми инстинктами, уходя от нахуй никому не сдавшихся метафор, тем самым достигая успеха, признания и тонн лавэ.

jesus666


18 окт 2021, 22:16		Машинь бошка красава!Первые два альбома шедевры на все времена!Музыка счастливого детства😂🤟🤟


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