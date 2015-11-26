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Machine Head

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13 ноя 2020 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

11 ноя 2020 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

4 ноя 2020 : 		 Выход сингла MACHINE HEAD отложен

2 ноя 2020 : 		 Видео с видеотрансляции фронтмена MACHINE HEAD

23 окт 2020 : 		 MACHINE HEAD выпустят сингл осенью

16 окт 2020 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

7 окт 2020 : 		 PHIL DEMMEL: DAVE MCCLAIN хотел уйти ещё раньше меня

9 сен 2020 : 		 PHIL DEMMEL: «Играть в MACHINE HEAD было круто, но...»

28 авг 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Думаю, это всё надолго»

26 авг 2020 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

19 авг 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «"Burn My Eyes" поменял мою жизнь»

16 авг 2020 : 		 Акустический стрим от лидера MACHINE HEAD

13 авг 2020 : 		 Видео с текстом от MACHINE HEAD

5 авг 2020 : 		 Умер оригинальный барабанщик MACHINE HEAD

31 июл 2020 : 		 MACHINE HEAD отменили ранее перенесенные гастроли

30 июл 2020 : 		 Вокалист MACHINE HEAD поделился кавер-версией LINKIN PARK

20 июл 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Думаю, ещё года два без концертов»

30 июн 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет SLIPKNOT, PEARL JAM, DEFTONES и STAIND

29 июн 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Политике всегда уделялось много места в наших песнях»

24 июн 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Драйв-ин-концерты? Да ну на!»

17 июн 2020 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE в новом видео MACHINE HEAD

29 май 2020 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

24 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD

19 май 2020 : 		 ROBB FLYNN о переменах состава в MACHINE HEAD

26 апр 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Может, наших шоу не будет и до лета 2022 года»

21 апр 2020 : 		 PHIL DEMMEL об уходе из MACHINE HEAD: «Нет сомнений, что я сделал всё правильно»
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|||| сегодня

Новое видео MACHINE HEAD



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"My Hands Are Empty", новое видео группы MACHINE HEAD, доступно для просмотра ниже.

MACHINE HEAD Drops Music Video For New Single 'My Hands Are Empty'














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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Exceptional


13 ноя 2020, 21:20		Мощно

gravitgroove


13 ноя 2020, 21:47		scheiße

Red One


13 ноя 2020, 21:53		Похоже на последние опусы нашей группы Louna, "ооооо" так в копейку прям


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