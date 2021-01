сегодня



Лидер MACHINE HEAD исполняет METALLICA



Участники MACHINE HEAD Robb Flynn и Jared MacEachern провели новогодний "Electric Happy Hour", в рамках которого исполнили:



3:31 Take My Scars



8:11 Ten Ton Hammer



12:54 From This Day



17:11 Killers & Kings



23:13 Catharsis



29:24 Beautiful Mourning



37:47 Hunger Strike



41:48 Now We Die



49:02 Davidian



54:32 Crashing Around You



57:57 The Trooper (Snippet)



59:48 Happy New Year countdown for Europe!



1:01:57 Aesthetics Of Hate



1:08:19 Old



1:17:27 I Am Hell (Sonata In C#)



1:25:57 Be Still And Know



1:35:25 Nothing Else Matters



1:42:50 Locust



1:50:56 Halo



1:59:48 Happy New Year countdown for the UK/US!



2:01:28 Imperium













