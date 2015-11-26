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Machine Head

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20 мар 2020 : 		 Акустика от лидера MACHINE HEAD

13 мар 2020 : 		 MACHINE HEAD отменили европейские выступления

6 мар 2020 : 		 У лидера MACHINE HEAD есть пять песен для сольника

17 фев 2020 : 		 Гитарист MACHINE HEAD об участии в туре в честь 25-летия "Burn My Eyes"

16 фев 2020 : 		 Новая песня MACHINE HEAD

6 фев 2020 : 		 MACHINE HEAD выпустят сингл зимой

3 фев 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD

2 фев 2020 : 		 MACHINE HEAD исполнили IRON MAIDEN

30 янв 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Не думал, что мы протянем 25 лет»

29 янв 2020 : 		 Бывший гитарист MACHINE HEAD основал ECHOES OF RECKONING

20 янв 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD записал альбом кавер-версий

20 янв 2020 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

18 янв 2020 : 		 Бывший вокалист EXODUS присоединился на сцене к MACHINE HEAD

27 дек 2019 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

19 дек 2019 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

17 дек 2019 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

22 ноя 2019 : 		 MACHINE HEAD выступили в баре
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|||| 17 июн 2020

Вокалист KILLSWITCH ENGAGE в новом видео MACHINE HEAD



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MACHINE HEAD выпустили цифровой сингл, "Civil Unrest", в который вошли песни "Stop The Bleeding" и "Bulletproof", партии гостевого вокала исполнил вокалист KILLSWITCH ENGAGE Jesse Leach. Видео на первый сингл доступно ниже. Аудио-версия второго трека также доступна для прослушивания.

Текст "Stop The Bleeding":

The endless scroll of human tragedy

I swipe along as the days go by

Another brother murdered out in the streets

I connect to the shame, we don't know what it's like

Born lucky cause the color of skin

America your heart is caving in

Somehow I thought this was the land of the free

Where is our humanity?

Our humanity

Beating after beating

Throat choked under knee

Help me please

Because I can't breathe

Just stop the bleeding

Body after body

Piles up in the streets

Stand and fight

Not another life

Just stop the bleeding

And some will claim it's a conspiracy

The fake news out to undermine

When riots fight off white supremacy

Never given a choice, so they're drawing a line

I stare and look out at the world in disgust

These men are dying over nothing just

Good men stand up and show your bravery

For a lost democracy

Our democracy

Beating after beating

Throat choked under knee

Help me please

Because I can't breathe

Just stop the bleeding

Body after body

Piles up in the streets

Stand and fight

Not another life

Just stop the bleeding

Our strife

Our struggle

Fight through these open wounds

Beating after beating

Throat choked under knee

Help me please

Because I can't breathe

Just stop the bleeding

Body after body

Piled up in the streets

Stand and fight

Not another life

Just stop the bleeding now

Our strife

Our struggle

Fight through these open wounds

MACHINE HEAD Taps KILLSWITCH ENGAGE Frontman JESSE LEACH For New Song 'Stop The Bleeding'; 'Civil Unrest' Single Out Now











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