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*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 37
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 30
*Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только 29
*STEVEN TYLER: вторая пошла! 24
*Новое видео KING DIAMOND 22
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Machine Head

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6 ноя 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD выступил в Мексике

2 ноя 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD не стал говорить IAN'у GILLAN'y, что его группа названа не в честь альбома DEEP PURPLE

21 окт 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Музыка — это выплеск разных эмоций!»

7 окт 2023 : 		 Сольник лидера MACHINE HEAD

25 сен 2023 : 		 MACHINE HEAD и FEAR FACTORY джемуют вместе!

6 сен 2023 : 		 MACHINE HEAD отметили годовщину "Unto The Locust"

28 авг 2023 : 		 MACHINE HEAD отметили юбилей "Øf Kingdøm And Crøwn"

22 авг 2023 : 		 Новый стрим от MACHINE HEAD

30 июл 2023 : 		 MACHINE HEAD почтили память Шинейд О'Коннор

19 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD

30 май 2023 : 		 JAMEY JASTA присоединился на сцене к MACHINE HEAD

24 май 2023 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

18 апр 2023 : 		 MACHINE HEAD отменили тур в США

8 апр 2023 : 		 PHIL DEMMEL: «Лучшее, что я сделал — это пришел и ушел из MACHINE HEAD»

4 апр 2023 : 		 Участники MACHINE HEAD исполнили "The Blackening"

17 мар 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD недоволен списком лучших металл-песен

10 фев 2023 : 		 Гитарист LIFE OF AGONY присоединился к MACHINE HEAD

21 янв 2023 : 		 Как MACHINE HEAD остаются актуальными?

9 янв 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Стримы добавили нам вариативности»

26 дек 2022 : 		 Видео с выступления MACHINE HEAD

23 дек 2022 : 		 MACHINE HEAD впервые исполнили "Slaughter The Martyr"

14 окт 2022 : 		 MACHINE HEAD думали об альбоме с LOGAN'ом MADER'ом и CHRIS'ом KONTOS'ом

1 окт 2022 : 		 OLA ENGLUND выступил с MACHINE HEAD

21 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Поехать в тур со SLAYER в 94 было настоящей мечтой»

14 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Пока любишь музыку, всё будет хорошо»

6 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD — о фестивальной паузе
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|||| 6 ноя 2023

Лидер MACHINE HEAD выступил в Мексике



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Robb Flynn десятого октября дал сольное выступление в La Bestia Music Inc., Mexico City, Mexico.


















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