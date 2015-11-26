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Machine Head

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CHRIS KONTOS — о концертах с MACHINE HEAD



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CHRIS KONTOS в рамках одного из недавних интервью рассказал о впечатлениях от выступлений в составе MACHINE HEAD по случаю юбилея "Burn My Eyes":

«Это было невероятно. Во-первых, когда Dave [McClain, барабаны] и Phil [Demmel, гитара] покинули группу [в октябре 2018 года], я знал, что мне позвонят. Мой телефон просто взорвался от звонков друзей и родственников, мои электронные письма и все мои социальные сети были такими: "Вау, чувак. Эти ребята ушли". И это в год 25-летия "Burn My Eyes" — это удивительно вовремя. И я знал, что мне позвонят. Я не собирался звонить сам, но я знал, что мне позвонят. И вот звонит Joey [Huston, давний менеджер MACHINE HEAD] и спрашивает, не хочу ли я встретиться и поговорить об этом. "Да, Joe, я с удовольствием это сделаю". И у нас состоялся потрясающий разговор.

Когда тебе 20 с небольшим лет и у тебя конфликт, когда есть два лидера на вершине горы, вы как пара горных козлов. И именно такими были я и Robb [Flynn, лидер MACHINE HEAD]. У нас было своё видение жизни и своё видение того, куда должна двигаться группа. Но было ясно, что это группа Robb'а. А я боролся с этим. Он тоже боролся с этим. Остальные ребята были брошены на произвол судьбы.

Вы не представляете, сколько всего вы можете вытолкнуть из себя в жизни, особенно когда вы моложе и у вас есть бравада, мачизм, эго и всё такое. Изгнать всё это и просто вытащить весь чёрный налёт, вытащить содержимое на обозрение и посмотреть на всё это вместе, это было... Я говорю людям следующее: даже если бы не было возможности поехать с ними в турне, этот разговор был невероятно значимым и полезным для нас обоих, ведь мы смогли сказать друг другу, как много мы действительно значим друг для друга, как нам было больно после того, как всё закончилось. Robb сказал мне то, что я никогда не думал: что он ощущал то же самое, что и я. И мы смогли разрешить все разногласия. А затем перешли к следующему вопросу: "Вау, у нас есть реальная возможность не только провести MACHINE HEAD через этот сложный для их существования момент, но и поставить печать на наследие "Burn My Eyes" и действительно закрепить его — что это своего рода чаша причастия для группы. Она всегда была эталоном. Они выпускали феноменальные альбомы на протяжении многих лет, но тот момент с "Burn My Eyes", кажется, остаётся неизменным.

Так что да — это был один из самых душевных, очищающих и жизнеутверждающих моментов в моей жизни — вернуться, чтобы сделать это, и расслабиться с фанатами».

CHRIS KONTOS Says Reuniting With MACHINE HEAD For





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