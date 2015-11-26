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Лидер MACHINE HEAD : «Думаю, ещё года два без концертов»



Лидер MACHINE HEAD Robb Flynn в недавней беседе с Primordial Radio поговорил о «коронакризисе»:



«Я говорю это уже несколько месяцев, и людям не очень нравится моё мнение об этом, но я думаю, что нынешняя ситуация сохранится в течение двух-четырёх лет.



Я считаю, что когда всё только началось, мы все были немного наивны в отношении того, что именно происходило. Мы поторопились: "Давайте перенесём [наше европейское турне]". А потом столько всего изменилось — как будто мир за четыре недели перевернулся с ног на голову. Всё, что ты только и узнавал день за днём, это: "Вау! Не может быть!" Каждая площадка, на которой мы собирались играть, теперь навсегда закрыта, по крайней мере, в обозримом будущем. И да — этого тура не будет.



Слушай, ничто не сделает меня счастливее, чем выступление. Я в туре с тех пор, как мне стукнуло грёбаных 18 лет. Это всё, что я умею. Когда всё так отстойно заканчивается, это хреново. И я очень надеюсь, что — скрестим пальцы — [роман "Коронавирус"] уйдёт или мы получим лекарство, или что-то еще произойдёт. Но для меня такое мышление, для моего сознания, оно просто не работает.



Нахождение в группе научило меня, что нужно принимать самые суровые оценки всего в своей жизни — и хорошего, и плохого — и постоянно пересматривать их и говорить: "Это сработает"? Это не сработает? Можем ли мы это сделать? Можем ли мы этого не делать?" А потом ты рискуешь и говоришь: "Да, думаю, это может сработать", и просто делаешь это. Вот что значит играть в группе.



После четырёх недель, когда я осознал в каком состоянии сейчас мир, я подумал: "Да, это продлится годами". И даже после того, как это пройдёт, я полагаю, что люди будут настолько испуганы, что не захотят ходить на концерты. Площадки говорят о повторном открытии — даже когда они открываются — с 25-процентной вместимостью. Это 2500 человек на 10 000 мест. Это будет отстойно [смеётся].



Так как же промоутеры будут зарабатывать деньги? У нас уже есть промоутеры, которые просят нас сократить сумму контракта на 50%. Это катастрофические финансовые потери для нас, с которыми мы не можем справиться. Мы не можем позволить себе такое турне. Это стоит столько денег».



Продолжая, Flynn сказал, что большинство людей не осознаёт, сколько сейчас стоит турне:



«Это чёртово безумие. Большинство туров, которые мы проводим, убыточны. Почти все туры, которые мы проводим, убыточны. И три другие второстепенные вещи, которые крутятся вокруг тура, заставляют всё это работать. В моём случае я просто люблю играть. Весь тур "Burn My Eyes" [25-я годовщина], который мы только что провели, был убыточен. Мне просто было всё равно. Я был не против потерять деньги, потому что это стоило того — отпраздновать эту потрясающую веху и этот невероятный момент с парнями, с которыми я написал музыку, и с Vogg'ом [польским гитаристом Wacław Kiełtyka] и [британским барабанщиком] Matt'ом [Alston'ом], новыми ребятами, это было сумасшедшее трёхчасовое шоу. Оно того стоило».



По словам Robb'a, он не торопится устраивать концерты, пока это не станет абсолютно безопасным.



«Я могу подождать, пока всё исправится, что бы ни было "исправлением". MACHINE HEAD стоит того, и я не волнуюсь на этот счёт. Мы вернёмся тогда, когда мы сможем пережить совместное ментальное единение, коим и являются концерты MACHINE HEAD. Пять тысяч человек в пятитысячном зале, кричащие изо всех сил, рвущие души, носящиеся по кругу и прыгающие друг на друга, а ты упиваешься происходящим — от всего того безумия, что творится в зале. И пока этого не будет — я подожду.



Люди говорят: "О, а ты не хочешь выступить с драйв-ин-шоу?" Нет. Нет! Я могу подождать. Я подожду. Всё поправится, всё вернётся на круги своя. В конце концов всё снова будет хорошо. Вероятно, будут какие-то изменения, не знаю что, но легко это допускаю.



Я занимаюсь этим 33 года, брат. Я видел так много чёртовых изменений, которые происходят на этой земле, — везде становится жарче, происходят феноменальные явления, и феноменальные явления исчезают. А мы просто продолжаем ставить ногу за ногу, и в конце концов всё получается».







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