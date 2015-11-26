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Machine Head

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29 май 2020 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

24 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD

19 май 2020 : 		 ROBB FLYNN о переменах состава в MACHINE HEAD

26 апр 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Может, наших шоу не будет и до лета 2022 года»

21 апр 2020 : 		 PHIL DEMMEL об уходе из MACHINE HEAD: «Нет сомнений, что я сделал всё правильно»

10 апр 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Спасибо демократам — вы подарили Трампу ещё четыре года»

31 мар 2020 : 		 MACHINE HEAD собрали $7500 на помощь врачам

23 мар 2020 : 		 Акустика от лидера MACHINE HEAD

20 мар 2020 : 		 Акустика от лидера MACHINE HEAD

13 мар 2020 : 		 MACHINE HEAD отменили европейские выступления

6 мар 2020 : 		 У лидера MACHINE HEAD есть пять песен для сольника

17 фев 2020 : 		 Гитарист MACHINE HEAD об участии в туре в честь 25-летия "Burn My Eyes"
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PHIL DEMMEL: «Играть в MACHINE HEAD было круто, но...»



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Phil Demmel утверждает, что целый мир новых возможностей открылся перед ним после того, как он решил покинуть MACHINE HEAD по окончании североамериканского тура группы осенью 2018 года.

В свежем интервью австралийскому журналу "Riff Crew" он поведал:

«Мне разрешали, пусть и неодобрительно, заниматься сторонними делами, когда я был участником MACHINE HEAD. Я работал с METAL ALLEGIANCE, находясь в составе MH, ещё кое-чем занимался. Но ближе к концу... Чёрт, я не уверен, что много хочу рассказывать об этом.

Сейчас уже почти два года прошло с того последнего тура. Думаю, я достаточно уже наговорил о негативных для меня сторонах пребывания в группе. Теперь я как будто очистился и хочу добраться до такого места, где всё будет...

На следующий день после моего ухода из MACHINE HEAD, когда я остался один, мне позвонили из SLAYER с предложением заменить Gary Holt’а. И с тех пор завертелся вихрь событий и проектов (с другими музыкантами).

Я прожил почти 16 лет в качестве гитариста MACHINE HEAD, это было круто и здорово, я не стал бы ничего менять. Я извлёк уроки из плохого, из взаимоотношений, и сейчас двигаюсь вперёд. Поэтому не стану высказывать недовольства этим опытом — то были отношения, которые себя изжили, а затем наши дороги разошлись».

По словам Demmel’а, ему понадобилось немало времени, чтобы примириться с неизбежностью увольнения из группы, где он проработал полтора десятилетия:

«Я не хочу сказать, что занимался этим только ради денег. Было трудно уйти из такой высокоранговой... В смысле, играть на гитаре в MACHINE HEAD — просто потрясающе. Отказаться от такого было непросто, даже при том, что я не был согласен с музыкальным курсом и внутригрупповыми разборками. Бросить это было тяжело. Но я не собираюсь играть крутые концерты, ездить по разным местам и исполнять музыку, только чтобы заработать на жизнь».

PHIL DEMMEL Says Playing Guitar For MACHINE HEAD Was





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