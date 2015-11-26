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PHIL DEMMEL: «Играть в MACHINE HEAD было круто, но...»



Phil Demmel утверждает, что целый мир новых возможностей открылся перед ним после того, как он решил покинуть MACHINE HEAD по окончании североамериканского тура группы осенью 2018 года.



В свежем интервью австралийскому журналу "Riff Crew" он поведал:



«Мне разрешали, пусть и неодобрительно, заниматься сторонними делами, когда я был участником MACHINE HEAD. Я работал с METAL ALLEGIANCE, находясь в составе MH, ещё кое-чем занимался. Но ближе к концу... Чёрт, я не уверен, что много хочу рассказывать об этом.



Сейчас уже почти два года прошло с того последнего тура. Думаю, я достаточно уже наговорил о негативных для меня сторонах пребывания в группе. Теперь я как будто очистился и хочу добраться до такого места, где всё будет...



На следующий день после моего ухода из MACHINE HEAD, когда я остался один, мне позвонили из SLAYER с предложением заменить Gary Holt’а. И с тех пор завертелся вихрь событий и проектов (с другими музыкантами).



Я прожил почти 16 лет в качестве гитариста MACHINE HEAD, это было круто и здорово, я не стал бы ничего менять. Я извлёк уроки из плохого, из взаимоотношений, и сейчас двигаюсь вперёд. Поэтому не стану высказывать недовольства этим опытом — то были отношения, которые себя изжили, а затем наши дороги разошлись».



По словам Demmel’а, ему понадобилось немало времени, чтобы примириться с неизбежностью увольнения из группы, где он проработал полтора десятилетия:



«Я не хочу сказать, что занимался этим только ради денег. Было трудно уйти из такой высокоранговой... В смысле, играть на гитаре в MACHINE HEAD — просто потрясающе. Отказаться от такого было непросто, даже при том, что я не был согласен с музыкальным курсом и внутригрупповыми разборками. Бросить это было тяжело. Но я не собираюсь играть крутые концерты, ездить по разным местам и исполнять музыку, только чтобы заработать на жизнь».













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