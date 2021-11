1 ноя 2021



MACHINE HEAD & AMON AMARTH едут в совместный тур. THE HALO EFFECT на разогреве



MACHINE HEAD & AMON AMARTH объявили о проведении европейского тура "Vikings And Lionhearts", который пройдет в сентябре и октябре 2022 года. В качестве специальных гостей заявлена новая группа бывших музыкантов IN FLAMES — THE HALO EFFECT.



Sep. 08 - UK - Nottingham - Arena

Sep. 09 - UK - Cardiff - Arena

Sep. 10 - UK - London - Wembley Arena

Sep. 12 - UK - Manchester - Arena

Sep. 13 - IE - Dublin - 3 Arena -

Sep. 16 - CH - Zurich - Hallenstadion

Sep. 17 - AT - Vienna - Stadthalle

Sep. 18 - PL - Krakow - Tauron Arena

Sep. 20 - EST - Tallinn - Saku Arena

Sep. 21 - FIN - Helsinki - Ice Hall

Sep. 23 - N - Oslo - Spektrum

Sep. 24 - S - Stockholm - Hovet

Sep. 26 - DK - Copenhagen - Forum Black Box

Sep. 27 - DE - Hamburg - Barclays Arena

Sep. 28 - DE - Frankfurt - Festhalle

Sep. 30 - DE - Oberhausen - König Pilsener Arena

Oct. 01 - DE - Berlin - Velodrom

Oct. 02 - NL - Amsterdam - Afas Live

Oct. 04 - IT - Milano - Lorenzini District

Oct. 06 - ES - Barcelona - Sant Jordi

Oct. 07 - ES - Madrid - Vistalegre

Oct. 08 - ES - La Coruna - Coliseum

Oct. 09 - P - Lisbon - Campo Pequeno

Oct. 12 - FR - Paris - Zenith

Oct. 14 - DE - Munich - Olympiahalle

Oct. 15 - DE - Leipzig - Arena

Oct. 16 - CZ - Prague - Tipsport Arena

Oct. 18 - HU - Budapest - Barba Negra

Oct. 20 - LUX - Esch zur Alzette - Rockhal

Oct. 21 - BE - Brussels - Forest National

Oct. 22 - DE - Stuttgart - Schleyerhalle







