Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист KAMPFAR: «Блэк-металл — это высшее искусство» 77
*DEE SNIDER — о главе Spotify: «Эталонный болван» 56
*Новое видео ARCH ENEMY 55
*Бывшие участники IN FLAMES собрали THE HALO EFFECT 49
*TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уро... 40
[= ||| все новости группы



*

Machine Head

*



1 ноя 2021 : 		 MACHINE HEAD & AMON AMARTH едут в совместный тур. THE HALO EFFECT на разогреве

18 окт 2021 : 		 Фанаты поздравляют MACHINE HEAD

13 окт 2021 : 		 Музыканты METALLICA, KORN, SLAYER поздравляют MACHINE HEAD

12 авг 2021 : 		 MACHINE HEAD получили золото

8 авг 2021 : 		 MACHINE HEAD исполняют "Burn My Eyes"

2 авг 2021 : 		 CHRIS KONTOS — о концертах с MACHINE HEAD

30 июн 2021 : 		 Вокалист MACHINE HEAD: «Люблю я POSSESSED!»

13 июн 2021 : 		 MACHINE HEAD не планируют возобновлять тур по "Burn My Eyes"

11 июн 2021 : 		 Новые песни MACHINE HEAD

26 май 2021 : 		 MACHINE HEAD выпустят новые песни летом

18 май 2021 : 		 Участники MACHINE HEAD исполняют JUDAS PRIEST и STONE SOUR

14 май 2021 : 		 MACHINE HEAD в студии

30 мар 2021 : 		 Участники MACHINE HEAD исполняют "The Blackening"

22 мар 2021 : 		 Участники MACHINE HEAD исполняют "The More Things Change..."

23 фев 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

16 фев 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

7 фев 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

20 янв 2021 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет треки METALLICA, IRON MAIDEN и SYSTEM OF DOWN

17 янв 2021 : 		 Документальный фильм о мероприятии ROBB FLYNN & FRIENDS

4 янв 2021 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет METALLICA

22 дек 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет THE EAGLES, PEARL JAM и ALICE IN CHAINS

8 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик MACHINE HEAD: «Рад, что ушёл из группы»

13 ноя 2020 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

11 ноя 2020 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

4 ноя 2020 : 		 Выход сингла MACHINE HEAD отложен

2 ноя 2020 : 		 Видео с видеотрансляции фронтмена MACHINE HEAD
Показать далее
| - |

|||| 1 ноя 2021

MACHINE HEAD & AMON AMARTH едут в совместный тур. THE HALO EFFECT на разогреве



*
zoom
*
* *
MACHINE HEAD & AMON AMARTH объявили о проведении европейского тура "Vikings And Lionhearts", который пройдет в сентябре и октябре 2022 года. В качестве специальных гостей заявлена новая группа бывших музыкантов IN FLAMES — THE HALO EFFECT.

Sep. 08 - UK - Nottingham - Arena
Sep. 09 - UK - Cardiff - Arena
Sep. 10 - UK - London - Wembley Arena
Sep. 12 - UK - Manchester - Arena
Sep. 13 - IE - Dublin - 3 Arena -
Sep. 16 - CH - Zurich - Hallenstadion
Sep. 17 - AT - Vienna - Stadthalle
Sep. 18 - PL - Krakow - Tauron Arena
Sep. 20 - EST - Tallinn - Saku Arena
Sep. 21 - FIN - Helsinki - Ice Hall
Sep. 23 - N - Oslo - Spektrum
Sep. 24 - S - Stockholm - Hovet
Sep. 26 - DK - Copenhagen - Forum Black Box
Sep. 27 - DE - Hamburg - Barclays Arena
Sep. 28 - DE - Frankfurt - Festhalle
Sep. 30 - DE - Oberhausen - König Pilsener Arena
Oct. 01 - DE - Berlin - Velodrom
Oct. 02 - NL - Amsterdam - Afas Live
Oct. 04 - IT - Milano - Lorenzini District
Oct. 06 - ES - Barcelona - Sant Jordi
Oct. 07 - ES - Madrid - Vistalegre
Oct. 08 - ES - La Coruna - Coliseum
Oct. 09 - P - Lisbon - Campo Pequeno
Oct. 12 - FR - Paris - Zenith
Oct. 14 - DE - Munich - Olympiahalle
Oct. 15 - DE - Leipzig - Arena
Oct. 16 - CZ - Prague - Tipsport Arena
Oct. 18 - HU - Budapest - Barba Negra
Oct. 20 - LUX - Esch zur Alzette - Rockhal
Oct. 21 - BE - Brussels - Forest National
Oct. 22 - DE - Stuttgart - Schleyerhalle

MACHINE HEAD & AMON AMARTH Announce 2022 European Arena Tour With Special Guests THE HALO EFFECT; Video Trailer



Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 16 )

dread_z


1 ноя 2021, 19:27		Засветили кусок сингла до премьеры)) На ДТ похоже, что есть вери гуд.

Rob_Dants


1 ноя 2021, 19:36		пипец, как мешин хед сочетается с амонами, там грувовая мазафака, тут мелодик дет европейского разлива, разные аудитории вообще.

father


1 ноя 2021, 19:41		The Halo Effect нплохо стартуют:)

Svarg_1349


1 ноя 2021, 19:44		Я думал, что это будет чисто студийный проект.

Sw0Rn


1 ноя 2021, 19:47		Что, у Хало Эффект уже материальчик есть?)

ElectricRetard


1 ноя 2021, 20:19		>разные аудитории вообще
Шо то тяжмет попса, шо это. По мне все вполне сочетается.

overgrin


1 ноя 2021, 22:06		Интересней ходить и играть на концерте,где представлены Разные стили !

Rob_Dants


1 ноя 2021, 22:34		Sw0Rn

я так понял да или будут кавера на ин флеймсов?

Darkside.ru Member

Blindman


1 ноя 2021, 22:36		>> разные аудитории вообще

поэтому и площадки большие. Какой смысл в тури брать одинаковых артистов, чтоб 8 часов однотипно в уши срали?

Anubis


1 ноя 2021, 22:45		>> Какой смысл в тури брать одинаковых артистов, чтоб 8 часов однотипно в уши срали?

Ну не знаю, я в 2019 ходил на связку Hypocrisy, Arch Enemy и хэдлайнер Amon Amarth. Очень даже ничего так в уши насрали )))

father


1 ноя 2021, 22:55		Rob_Dants, да стопудово уж что-то из первого альбома IF рубить будут

Svarg_1349


1 ноя 2021, 23:57		Из первых двух альбомах должны что-то по-любому сыграть. А по поводу музыки и аудитории, все уже давным-давно устраивают самые разнообразные турне с самым разным перечнем разогрева непохожим друг на друга, для сравнения, посмотрите кто будет играть в новом туре RHCP в США и ужаснитесь. А Gatecreeper будут играть на фестивале у Пост Малоуна вообще. Грани уже давным-давно стерты.

Sw0Rn


2 ноя 2021, 00:13		Rob_Dants, хотя концерты через год, времени вагон еще насочинять, даже если сейчас нема)

Darkside.ru Member

Blindman


2 ноя 2021, 00:53		2Anubis: сочуйствую, чо уж там

Rob_Dants


2 ноя 2021, 01:19		Sw0Rn

Стромлад взял себя в руки, наверное а Станне видимо уже о ДТ сильно не думает после ухода Сундина...

ElectricRetard


2 ноя 2021, 02:18		>а Станне видимо уже о ДТ сильно не думает после ухода Сундина...
Сундин толком нихуя не писал после Воида, о чем речь? И не выступал после Атомы. Его уход был формальностью.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1376

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом