9 фев 2022



Гитарист MACHINE HEAD : «Альбом просто классный!»



Wacław "Vogg" Kiełtyka (DECAPITATED) в рамках недавней беседы рассказал о новой пластинке MACHINE HEAD:



«Прошло уже более двух лет с тех пор, как я стал участником MACHINE HEAD. Было просто здорово присоединиться к группе, и я чувствую себя потрясающе, будучи ее частью. Я провел с ними два тура — европейский тур и тур по Соединенным Штатам — и это было потрясающе; это был великолепный опыт.



У MACHINE HEAD готов новый альбом, и это тоже меня очень радует — я ощущаю, что становлюсь частью этого альбома. Я сделал несколько риффов для двух песен и исполнил несколько сольных партий.



Я должен сказать, что альбом потрясающий, и Robb и Jared [MacEachern, бас] проделали удивительную работу. Это будет сильный альбом и замечательное возвращение с новыми песнями и продюсированием. Продюсирование потрясающее».







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