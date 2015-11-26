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Machine Head

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|||| 9 фев 2022

Гитарист MACHINE HEAD: «Альбом просто классный!»



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Wacław "Vogg" Kiełtyka (DECAPITATED) в рамках недавней беседы рассказал о новой пластинке MACHINE HEAD:

«Прошло уже более двух лет с тех пор, как я стал участником MACHINE HEAD. Было просто здорово присоединиться к группе, и я чувствую себя потрясающе, будучи ее частью. Я провел с ними два тура — европейский тур и тур по Соединенным Штатам — и это было потрясающе; это был великолепный опыт.

У MACHINE HEAD готов новый альбом, и это тоже меня очень радует — я ощущаю, что становлюсь частью этого альбома. Я сделал несколько риффов для двух песен и исполнил несколько сольных партий.

Я должен сказать, что альбом потрясающий, и Robb и Jared [MacEachern, бас] проделали удивительную работу. Это будет сильный альбом и замечательное возвращение с новыми песнями и продюсированием. Продюсирование потрясающее».

MACHINE HEAD's Upcoming Album Is 'Amazing', Says Guitarist VOGG





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

overgrin


9 фев 2022, 23:17		серьёзно?

Sw0Rn


9 фев 2022, 23:26		Если там будут риффы в стиле Decapitated, то возможно....


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