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*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 14
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Machine Head

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MACHINE HEAD отметили 15-летие The Blackening



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Участники MACHINE HEAD Robb Flynn и Jared MacEachern отметили 15-летие "The Blackening", исполнив материал альбома целиком.

MACHINE HEAD Streaming The Blackening 15th Anniversary Play-Through Video




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КомментарииСкрыть/показать 1 )
29 мар 2022, 13:00
Нафига они Вогга в группу взяли, если с ним вообще никаких взаимодействий нет?


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