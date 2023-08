MACHINE HEAD îòìåòèëè þáèëåé "Øf Kingdøm And Crøwn"

сегодн€



MACHINE HEAD отметили юбилей "Øf Kingdøm And Crøwn"



MACHINE HEAD отметили юбилей альбома "Øf Kingdøm And Crøwn", исполнив материал с этого альбома в рамках Electric Happy Hour.



—ет-лист:



Welcome and Beers Up

"Imperium"

"Struck a Nerve"

"Take My Scars"

"Locust"

"Beautiful Mourning"†

"Sail Into the Black"



"Øf Kingdøm And Crøwn"



"Slaughter The Martyr"

"Choke On The Ashes Of Your Hate"

"Become The Firestorm"

"My Hands Are Empty"

"Unhallowed"

"Assimilate"

"Kill Thy Enemies"

"No Gods, No Masters"

"Bloodshot"

"Rotten"

"Arrows In Words From The Sky"







