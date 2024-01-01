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VOGG покинул состав MACHINE HEAD



Wacław "Vogg" Kiełtyka (DECAPITATED) опубликовал следующее сообщение:



«Привет! В последнее время я получаю много вопросов о моей позиции гитариста @machine_head. Поэтому я хотел бы вкратце рассказать вам о том, что происходило. Тур по Южной Америке [в октябре 2023 года] был моим последним в составе MH. Надеюсь, это прояснит для вас ситуацию!



Это должно было случиться рано или поздно, ведь и @decapitatedband, и @machine_head — активные группы в наши дни. Поэтому нет ничего удивительного в том, что некоторые туры пересекаются.



DECAPITATED — для меня на первом месте, плюс у нас есть потрясающие планы на будущее. Мы собираемся снова посетить США и отправиться в европейское турне в этом году. Но это еще не все: у нас запланировано несколько захватывающих шоу и студийная сессия, которую я просто не могу дождаться!



Я просто хотел поблагодарить @robbflynn, Joseph, @jaredmaceachern, @matt.alston и всех потрясающих членов команды, с которыми я имел удовольствие работать во время моего пребывания в MH. Я не могу выразить вам свою благодарность за невероятные возможности и опыт, который я там получил. Я всегда буду дорожить теми удивительными моментами, которые мы пережили вместе. Я надеюсь, что MH продолжит процветать и в будущем.



Что касается меня, то я сосредоточен на новом материале DECAP, но я также готов помочь в случае необходимости в туре другим группам»





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