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*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 20
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 18
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
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Machine Head

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Лидер MACHINE HEAD: «Пока любишь музыку, всё будет хорошо»



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Robb Flynn в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, как ему удаётся вот уже 30 лет заниматься MACHINE HEAD:

«Я считаю, что одна из самых сложных вещей, когда ты в группе, это то, что очень легко запутаться в музыкальном бизнесе. Вы можете начать соревноваться. И нет ничего плохого в небольшом духе соперничества, но вы можете сосредоточиться на своей карьере — знаете, "Моя карьера". Я никогда с этим не соглашался. Я считаю, что вы должны сосредоточиться на музыке, и вы должны исследовать музыку. И до тех пор, пока ты можешь не сбиваться с этого пути и всегда оставаться на виду... Я к тому, что легко стать таким... Я артист. Я могу быть эмоциональным. Мне скучно делать одно и то же дважды. Я хочу уйти в дикую природу и заблудиться [смеётся], и мне это нравится.

Я никогда не зацикливался на своей карьере. Для меня это всегда была музыка — просто сочинение музыки. Когда-то давно я услышал цитату от [легендарного баскетболиста] Майкла Джордана, которая накрепко засела в моей памяти, и она была для меня путеводной звездой, если хотите, во времена, когда я не был уверен, стоит ли нам что-то делать или куда-то идти. В общем, суть цитаты была такова: "Вам не обязательно любить НБА. Вы просто должны любить игру в баскетбол". И я интерпретирую её применительно к своей ситуации так: мне не нужно любить музыкальный бизнес, политику и всё то дерьмо, которое с ним связано, — я просто должен любить музыку. И пока у меня к этому лежит сердце и есть моя направляющая сила, всё будет хорошо».




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