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AHRUE LUSTER выступил с лидером MACHINE HEAD



MACHINE HEAD 29 июля вместе с Ahrue Luster'ом собрались отметить 23-летие альбома "The Burning Red" на специальном стриме и исполнили целиком материал этого альбома.







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