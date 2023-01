сегодня



Лидер MACHINE HEAD: «Стримы добавили нам вариативности»



Robb Flynn в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, было ли «стрессом» создание нового материала с новым составом:



«На самом деле не было никакого стресса, потому что мы уже некоторое время провели на гастролях вместе. Мы проводили тур, посвящённый 25-летию дебютного альбома [MACHINE HEAD] "Burn My Eyes". Два моих новых парня выступали вместе с Chris'ом [Kontos'ом] и Logan'ом [Mader'ом] из состава "Burn My Eyes", и мы делали "вечер с...", то есть это было трёхчасовое шоу. Первые два часа Vogg, Matt, я и Jared [MacEachern, басист и бэк-вокалист MACHINE HEAD] исполняли современный MACHINE HEAD — в основном всё, что было после "Burn My Eyes". А последний час был "Burn My Eyes" в полном объёме. Так что мы стали единой группой — мы отыграли много концертов. И я считаю, что самой большой проблемой, как и для любого человека во время пандемии, было нечто из серии: "О Боже мой. Мы все под замком и заперты". И в каком-то смысле, я уверен, это помогло альбому стать лучше.



Я общаюсь с большим количеством молодых групп, и я постоянно кручусь в кругу молодых металл-групп и дэт-металлистов. И когда я общался с этими ребятами, они сказали мне, что когда они начинают сочинять, они просто отправляют риффы по электронной почте — они отправляют по электронной почте вокал или рифф, или ударные, и таким образом дописывают их. У них даже нет места для репетиций, они просто репетируют дома, выходят на сцену и играют вместе, потому что: "Мы не можем позволить себе репетиционные залы. Сейчас это так дорого". И я говорю им в ответ: "Да, я верю в это". Помню, я подумал: "Я ведь тоже так могу. Я просто отправлю риффы Vogg'у по электронной почте". Так что я просто записывал демо-записи и говорил: "Эй, закончи это. Я не знаю, что делать после того, как этот рифф закончится, так что просто добавь к нему что-нибудь". Он делал то же самое — он просто присылал риффы. Мы с Jared'ом всё ещё живем вместе в Bay Area, так что это было большим плюсом.



Когда разразилась пандемия, я был в режиме тура, играл и просто думал: "Я должен продолжать играть". Я был единственным человеком, которого пускали в моё здание, потому что студия моя, так что владелец здания пускал меня внутрь. И я просто начал приходить в свою студию здесь и проводить видеотрансляции под названием "Acoustic Happy Hour". Я пил пиво и играл на акустике [смеётся]. И я делал это в течение примерно полутора или двух часов, принимал заявки и просто придумывал что-то на ходу. Я старался разучивать две или три новые песни каждую неделю, просто чтобы как-то разнообразить процесс.



Все, кто знакомы с MACHINE HEAD, знают, что я пел брутально всю свою карьеру. И мы поём [чисто], и мы всегда пели [чисто], даже начиная с первого альбома, но это никогда не было главным, и уж точно я никогда не исполнял шоу целиком чистым вокалом. И первые семь или восемь из них были ужасны [смеётся], потому что я не очень подготовлен, но они были весёлыми, они были лёгкими и совершенно спонтанными. Мы были заперты, и я подумал: "Я снова начну брать уроки по вокалу". Я брал уроки пения около десяти лет назад для своего брутального вокала, но это было больше для того, чтобы поддерживать его в форме, пока мы были в турне. Я начал брать уроки чистого вокала. И это было не для того, чтобы сделать запись лучше, это было просто для того, чтобы не опозориться [смеётся] на видеотрансляции. И это сработало. В некоторых "Happy Hours" мой голос делал всё, что я хотел, и я думал: "Вау. Это было просто потрясающе. Я так счастлив". А на следующей неделе я приходил и не мог сделать ничего из того, что делал на предыдущей неделе. И я подумал: "Я знаю, что смогу это сделать". В принципе я самоучка, и я подумал: "Я должен научиться делать это правильно". И что может быть лучше для совершенствования, если мы все на изоляции. Я просто сделаю что-нибудь, чтобы улучшить навыки". И я начал этим заниматься. А потом, спустя шесть месяцев, к нам стал приходить Jared. А у нас с ним просто волшебное сочетание голосов — вместе они звучат просто невероятно. Так что теперь он присоединился ко мне для "Acoustic Happy Hours", и теперь мы исполняем песни Боба Марли, мы исполняем FLEETWOOD MAC, мы исполняем песни Стиви Никс, мы исполняем песни BEATLES. Просто занимаемся этим каждую пятницу, приезжаем три раза в неделю, и мы дошли до того, что он может закончить моё предложение. Он знает, на какую гармонию я собираюсь переходить, я знаю, на какую гармонию он собирается переходить. И когда мы начали работать над песнями MACHINE HEAD, которые мы также делали в середине недели, он сказал: "Эй, почему бы нам не попробовать кое-что из Стиви Никс", "Эй, почему бы нам не попробовать вот это — неважно — из FLEETWOOD MAC". И это открыло совершенно новые возможности для того, что мы могли бы сделать. И мы пошли на это — мы просто сделали это. И я не знаю, случилось бы это, если бы мы просто продолжали гастролировать. Я не знаю, случилось бы это, если бы мы просто пошли по тому пути, по которому шли до пандемии».







