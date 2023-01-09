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*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 32
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Machine Head

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Лидер MACHINE HEAD: «Стримы добавили нам вариативности»



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Robb Flynn в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, было ли «стрессом» создание нового материала с новым составом:

«На самом деле не было никакого стресса, потому что мы уже некоторое время провели на гастролях вместе. Мы проводили тур, посвящённый 25-летию дебютного альбома [MACHINE HEAD] "Burn My Eyes". Два моих новых парня выступали вместе с Chris'ом [Kontos'ом] и Logan'ом [Mader'ом] из состава "Burn My Eyes", и мы делали "вечер с...", то есть это было трёхчасовое шоу. Первые два часа Vogg, Matt, я и Jared [MacEachern, басист и бэк-вокалист MACHINE HEAD] исполняли современный MACHINE HEAD — в основном всё, что было после "Burn My Eyes". А последний час был "Burn My Eyes" в полном объёме. Так что мы стали единой группой — мы отыграли много концертов. И я считаю, что самой большой проблемой, как и для любого человека во время пандемии, было нечто из серии: "О Боже мой. Мы все под замком и заперты". И в каком-то смысле, я уверен, это помогло альбому стать лучше.

Я общаюсь с большим количеством молодых групп, и я постоянно кручусь в кругу молодых металл-групп и дэт-металлистов. И когда я общался с этими ребятами, они сказали мне, что когда они начинают сочинять, они просто отправляют риффы по электронной почте — они отправляют по электронной почте вокал или рифф, или ударные, и таким образом дописывают их. У них даже нет места для репетиций, они просто репетируют дома, выходят на сцену и играют вместе, потому что: "Мы не можем позволить себе репетиционные залы. Сейчас это так дорого". И я говорю им в ответ: "Да, я верю в это". Помню, я подумал: "Я ведь тоже так могу. Я просто отправлю риффы Vogg'у по электронной почте". Так что я просто записывал демо-записи и говорил: "Эй, закончи это. Я не знаю, что делать после того, как этот рифф закончится, так что просто добавь к нему что-нибудь". Он делал то же самое — он просто присылал риффы. Мы с Jared'ом всё ещё живем вместе в Bay Area, так что это было большим плюсом.

Когда разразилась пандемия, я был в режиме тура, играл и просто думал: "Я должен продолжать играть". Я был единственным человеком, которого пускали в моё здание, потому что студия моя, так что владелец здания пускал меня внутрь. И я просто начал приходить в свою студию здесь и проводить видеотрансляции под названием "Acoustic Happy Hour". Я пил пиво и играл на акустике [смеётся]. И я делал это в течение примерно полутора или двух часов, принимал заявки и просто придумывал что-то на ходу. Я старался разучивать две или три новые песни каждую неделю, просто чтобы как-то разнообразить процесс.

Все, кто знакомы с MACHINE HEAD, знают, что я пел брутально всю свою карьеру. И мы поём [чисто], и мы всегда пели [чисто], даже начиная с первого альбома, но это никогда не было главным, и уж точно я никогда не исполнял шоу целиком чистым вокалом. И первые семь или восемь из них были ужасны [смеётся], потому что я не очень подготовлен, но они были весёлыми, они были лёгкими и совершенно спонтанными. Мы были заперты, и я подумал: "Я снова начну брать уроки по вокалу". Я брал уроки пения около десяти лет назад для своего брутального вокала, но это было больше для того, чтобы поддерживать его в форме, пока мы были в турне. Я начал брать уроки чистого вокала. И это было не для того, чтобы сделать запись лучше, это было просто для того, чтобы не опозориться [смеётся] на видеотрансляции. И это сработало. В некоторых "Happy Hours" мой голос делал всё, что я хотел, и я думал: "Вау. Это было просто потрясающе. Я так счастлив". А на следующей неделе я приходил и не мог сделать ничего из того, что делал на предыдущей неделе. И я подумал: "Я знаю, что смогу это сделать". В принципе я самоучка, и я подумал: "Я должен научиться делать это правильно". И что может быть лучше для совершенствования, если мы все на изоляции. Я просто сделаю что-нибудь, чтобы улучшить навыки". И я начал этим заниматься. А потом, спустя шесть месяцев, к нам стал приходить Jared. А у нас с ним просто волшебное сочетание голосов — вместе они звучат просто невероятно. Так что теперь он присоединился ко мне для "Acoustic Happy Hours", и теперь мы исполняем песни Боба Марли, мы исполняем FLEETWOOD MAC, мы исполняем песни Стиви Никс, мы исполняем песни BEATLES. Просто занимаемся этим каждую пятницу, приезжаем три раза в неделю, и мы дошли до того, что он может закончить моё предложение. Он знает, на какую гармонию я собираюсь переходить, я знаю, на какую гармонию он собирается переходить. И когда мы начали работать над песнями MACHINE HEAD, которые мы также делали в середине недели, он сказал: "Эй, почему бы нам не попробовать кое-что из Стиви Никс", "Эй, почему бы нам не попробовать вот это — неважно — из FLEETWOOD MAC". И это открыло совершенно новые возможности для того, что мы могли бы сделать. И мы пошли на это — мы просто сделали это. И я не знаю, случилось бы это, если бы мы просто продолжали гастролировать. Я не знаю, случилось бы это, если бы мы просто пошли по тому пути, по которому шли до пандемии».




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9 янв 2023
gravitgroove
Уважаю Флинна за разносторонний взгляд на музыку, но не более. Так погубить собственное детище… и если Кавалера просто перестал делать что-то новое и интерес к его творчеству пропал аж с 2005 или 2007 года (у меня во всяком случае), то Флинн умудряется каждый новый альбом с 2007/2008 года делать все более унылым, при том что не скажешь, что он пишет плохую минусовку, но вот его вокальные линии вызывают ненависть, потому что плохо сочетаются идеи Slayer, Sepultura, Pantera с условным «Ласковый Май» (доброй памяти Юре Шатунову).

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