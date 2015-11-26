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Новый альбом MACHINE HEAD выйдет летом



Вокалист MACHINE HEAD Robb Flynn и басист Jared MacEachern провели последние недели в студии Sharkbite в Окланде вместе с продюсером Zack'ом Ohren'ом в работе над новым альбомом, выход которого предварительно намечен на лето. По словам лидера группы, в него войдет "как минимум шесть песен, одна из которых продолжительностью более десяти минут".







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