сегодня



MACHINE HEAD открыли тур



Выступлением в Warfield, San Francisco, California, MACHINE HEAD открыли североамериканский "Slaughter The Martour":



01. Imperium

02. Ten Ton Hammer

03. Choke On The Ashes Of Your Hate

04. Aesthetics Of Hate

05. Old

06. Locust

07. Take My Scars

08. No Gods, No Masters

09. Is There Anybody Out There?

10. Slaughter The Martyr

11. Darkness Within

12. Now We Die

13. From This Day

14. Davidian

15. Halo











+0 -0



просмотров: 120