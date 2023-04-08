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Machine Head

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PHIL DEMMEL: «Лучшее, что я сделал — это пришел и ушел из MACHINE HEAD»



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PHIL DEMMEL в недавнем интервью вновь коснулся темы ухода из MACHINE HEAD:

«Я полагаю, что это просто стало... Ну, это стало работой через определенное время... Это стало рутиной. И как только дело дошло до того, когда речь зашла о материале, в который я не верил, или о ситуациях, которые не были для меня искренними, для меня пришло время двигаться дальше, поскольку материал был мне не по душе.

Я хочу тщательно подбирать слова. Мы будем говорить о MACHINE HEAD здесь пять процентов от всего интервью, и это будет то, за что ухватятся [СМИ, создавая впечатление, что] у меня было ужасное время в группе. А я хочу позитивно оценить свое время [с MACHINE HEAD]. Я хочу вспоминать все положительные моменты. Но если бы не было того ухудшения обстановки, и того, что пошло в другом направлении, я бы не был там, где я сейчас, а это — светочи счастья и реализованных моментов.

Одна из лучших вещей, которые я когда-либо делал, это присоединение к MACHINE HEAD. И одна из лучших вещей, которую я сделал, был уход из MACHINE HEAD».




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8 апр 2023
A
Aiming High
Уверен,что с Керри Кингом ты не пропадешь!
8 апр 2023
o
olly71
Ну это честно хотя бы для себя и фанатов. Если ты больше не испытываешь удовольствия от работы в группе то надо уходить а не мучить себя. Джейсон Ньюстед - Марко Хиеталла - Томен Стаух - Марти Фридмен все они тоже сами ушли из очень хорошо зарабатывающих групп но им перестало быть там интересно.

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