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PHIL DEMMEL: «Лучшее, что я сделал — это пришел и ушел из MACHINE HEAD»



PHIL DEMMEL в недавнем интервью вновь коснулся темы ухода из MACHINE HEAD:



«Я полагаю, что это просто стало... Ну, это стало работой через определенное время... Это стало рутиной. И как только дело дошло до того, когда речь зашла о материале, в который я не верил, или о ситуациях, которые не были для меня искренними, для меня пришло время двигаться дальше, поскольку материал был мне не по душе.



Я хочу тщательно подбирать слова. Мы будем говорить о MACHINE HEAD здесь пять процентов от всего интервью, и это будет то, за что ухватятся [СМИ, создавая впечатление, что] у меня было ужасное время в группе. А я хочу позитивно оценить свое время [с MACHINE HEAD]. Я хочу вспоминать все положительные моменты. Но если бы не было того ухудшения обстановки, и того, что пошло в другом направлении, я бы не был там, где я сейчас, а это — светочи счастья и реализованных моментов.



Одна из лучших вещей, которые я когда-либо делал, это присоединение к MACHINE HEAD. И одна из лучших вещей, которую я сделал, был уход из MACHINE HEAD».







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