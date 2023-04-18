18 апр 2023



MACHINE HEAD отменили тур в США



MACHINE HEAD опубликовали следующее сообщение:



«Head Cases of America, с большим сожалением мы вынуждены сообщить вам, что по причинам, совершенно от нас не зависящим, мы вынуждены отменить наш предстоящий тур "Electric Happy Hour (Live)" из-за проблем с рабочей визой.



Как вы, возможно, знаете, половина группы, а также несколько ключевых членов команды проживают за пределами США, и хотя процесс получения рабочей визы зачастую может быть довольно длительным, дорогостоящим и сложным, в прошлом мы могли быстро подать заявление и получить необходимые документы. Мы всегда пользовались этой процедурой, и совсем недавно, во время предновогоднего тура "Burn My Eyes 25th Anniversary Tour" и прошлогоднего тура "Electric Happy Hour Tour" мы думали об этом в последнюю очередь. К сожалению, на этот раз всё обстоит иначе, и мы с огромным разочарованием сообщаем вам эту новость.



Надо сказать, что гастроли после Covid десятикратно усложнили этот процесс, и, к сожалению, мы чувствуем последствия этого.



Подготовка к такому туру требует огромной работы со стороны агентов, тур-менеджера, продавцов товаров, нас самих, VIP-организаторов и нашей команды. Уже потрачены десятки тысяч долларов, которые мы можем вернуть, а можем и не вернуть, и что самое важное — покупатели билетов уже определились с планами, а наша команда рассчитывает на работу, которую обеспечивает тур. Это ошеломляющий удар для нас и нашей команды. Мы хотели лишь вернуться к тому, на чём остановились в конце 2022 года, когда в памяти ещё было столько концертов! Это был невероятный старт, и сказать, что мы с нетерпением ждали возвращения, значит не сказать ничего.



Наш план заключается в том, чтобы продолжать двигаться вперёд, начиная с чистого листа, мы начинаем процесс планирования концертов на начало следующего года.



Для полной ясности отметим: мы не откладываем тур. Перенос означает, что вы должны сохранить свои билеты до тех пор, пока мы не сможем перенести дату. Мы знаем, как тяжело было в финансовом плане в последние несколько лет, поэтому мы решили отменить тур. Отмена тура позволит вам получить полный возврат денег за билеты и VIP-пакеты в месте покупки.



Спасибо, Head Cases, за ваше терпение и понимание в это трудное время».







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