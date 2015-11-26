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Machine Head

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8 авг 2021 : 		 MACHINE HEAD исполняют "Burn My Eyes"

2 авг 2021 : 		 CHRIS KONTOS — о концертах с MACHINE HEAD

30 июн 2021 : 		 Вокалист MACHINE HEAD: «Люблю я POSSESSED!»

13 июн 2021 : 		 MACHINE HEAD не планируют возобновлять тур по "Burn My Eyes"

11 июн 2021 : 		 Новые песни MACHINE HEAD

26 май 2021 : 		 MACHINE HEAD выпустят новые песни летом

18 май 2021 : 		 Участники MACHINE HEAD исполняют JUDAS PRIEST и STONE SOUR

14 май 2021 : 		 MACHINE HEAD в студии

30 мар 2021 : 		 Участники MACHINE HEAD исполняют "The Blackening"

22 мар 2021 : 		 Участники MACHINE HEAD исполняют "The More Things Change..."

23 фев 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

16 фев 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

7 фев 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

20 янв 2021 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет треки METALLICA, IRON MAIDEN и SYSTEM OF DOWN

17 янв 2021 : 		 Документальный фильм о мероприятии ROBB FLYNN & FRIENDS

4 янв 2021 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет METALLICA

22 дек 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет THE EAGLES, PEARL JAM и ALICE IN CHAINS

8 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик MACHINE HEAD: «Рад, что ушёл из группы»

13 ноя 2020 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

11 ноя 2020 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

4 ноя 2020 : 		 Выход сингла MACHINE HEAD отложен

2 ноя 2020 : 		 Видео с видеотрансляции фронтмена MACHINE HEAD

23 окт 2020 : 		 MACHINE HEAD выпустят сингл осенью

16 окт 2020 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

7 окт 2020 : 		 PHIL DEMMEL: DAVE MCCLAIN хотел уйти ещё раньше меня

9 сен 2020 : 		 PHIL DEMMEL: «Играть в MACHINE HEAD было круто, но...»
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|||| 8 авг 2021

MACHINE HEAD исполняют "Burn My Eyes"



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Шестого августа три четверти состава MACHINE HEAD, записавшего альбом "Burn My Eyes", собрались вновь вместе и целиком исполнили материал альбома на репточке в Сан-Франциско:

0:00:00 Welcome and Beers Up!

0:04:22 Davidian

0:10:15 Old

0:15:22 Alan's On Fire (POISON IDEA cover)

0:22:09 A Thousand Lies

0:30:55 None But My Own

0:38:20 Rage To Overcome (w/"Wrong" Sawyer intro)

0:44:16 My Misery

0:54:39 Death Church

1:00:57 The Frontlines

1:11:17 A Nation On Fire

1:17:53 Blood For Blood

1:26:55 Hard Times (CRO-MAGS cover)

1:29:42 I'm Your God Now

1:36:19 Thunderkiss '65 (WHITE ZOMBIE cover)

1:38:37 A Lesson In Violence (EXODUS cover)

1:41:24 Creeping Death (METALLICA cover)

1:45:10 "Burn My Eyes" Certified Gold in the UK! Gold disc presentation

1:49:16 Fuck It All

Watch MACHINE HEAD





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