8 авг 2021



MACHINE HEAD исполняют "Burn My Eyes"



Шестого августа три четверти состава MACHINE HEAD, записавшего альбом "Burn My Eyes", собрались вновь вместе и целиком исполнили материал альбома на репточке в Сан-Франциско:



0:00:00 Welcome and Beers Up!



0:04:22 Davidian



0:10:15 Old



0:15:22 Alan's On Fire (POISON IDEA cover)



0:22:09 A Thousand Lies



0:30:55 None But My Own



0:38:20 Rage To Overcome (w/"Wrong" Sawyer intro)



0:44:16 My Misery



0:54:39 Death Church



1:00:57 The Frontlines



1:11:17 A Nation On Fire



1:17:53 Blood For Blood



1:26:55 Hard Times (CRO-MAGS cover)



1:29:42 I'm Your God Now



1:36:19 Thunderkiss '65 (WHITE ZOMBIE cover)



1:38:37 A Lesson In Violence (EXODUS cover)



1:41:24 Creeping Death (METALLICA cover)



1:45:10 "Burn My Eyes" Certified Gold in the UK! Gold disc presentation



1:49:16 Fuck It All













