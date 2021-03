22 мар 2021



Участники MACHINE HEAD исполняют "The More Things Change..."



Участники MACHINE HEAD Robb Flynn и Jared MacEachern целиком исполнили материал альбома "The More Things Change..." в рамках "Electric Happy Hour":



7:15 Ten Ton Hammer



12:06 Take My Scars



16:55 Struck A Nerve



23:24 Down To None (intro)



24:28 Down To None



31:52 The Frontlines



37:44 Spine



45:34 Bay Of Pigs



49:40 Violate



1:01:28 Blistering



1:06:10 Blood Of The Zodiac



1:12:41 Hallowed Be Thy Name



1:20:02 Game Over



1:33:35 The Kill (acoustic) (intro)



1:36:00 The Kill (acoustic)



1:40:22 Walk All Over You (acoustic) (snippet)



1:42:32 Die Young (acoustic)



1:50:09 Halo













