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Machine Head

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22 мар 2021 : 		 Участники MACHINE HEAD исполняют "The More Things Change..."

23 фев 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

16 фев 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

7 фев 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

20 янв 2021 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет треки METALLICA, IRON MAIDEN и SYSTEM OF DOWN

17 янв 2021 : 		 Документальный фильм о мероприятии ROBB FLYNN & FRIENDS

4 янв 2021 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет METALLICA

22 дек 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет THE EAGLES, PEARL JAM и ALICE IN CHAINS

8 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик MACHINE HEAD: «Рад, что ушёл из группы»

13 ноя 2020 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

11 ноя 2020 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

4 ноя 2020 : 		 Выход сингла MACHINE HEAD отложен

2 ноя 2020 : 		 Видео с видеотрансляции фронтмена MACHINE HEAD

23 окт 2020 : 		 MACHINE HEAD выпустят сингл осенью

16 окт 2020 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

7 окт 2020 : 		 PHIL DEMMEL: DAVE MCCLAIN хотел уйти ещё раньше меня

9 сен 2020 : 		 PHIL DEMMEL: «Играть в MACHINE HEAD было круто, но...»

28 авг 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Думаю, это всё надолго»

26 авг 2020 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

19 авг 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «"Burn My Eyes" поменял мою жизнь»

16 авг 2020 : 		 Акустический стрим от лидера MACHINE HEAD

13 авг 2020 : 		 Видео с текстом от MACHINE HEAD

5 авг 2020 : 		 Умер оригинальный барабанщик MACHINE HEAD

31 июл 2020 : 		 MACHINE HEAD отменили ранее перенесенные гастроли

30 июл 2020 : 		 Вокалист MACHINE HEAD поделился кавер-версией LINKIN PARK

20 июл 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Думаю, ещё года два без концертов»
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|||| 22 мар 2021

Участники MACHINE HEAD исполняют "The More Things Change..."



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Участники MACHINE HEAD Robb Flynn и Jared MacEachern целиком исполнили материал альбома "The More Things Change..." в рамках "Electric Happy Hour":

7:15 Ten Ton Hammer

12:06 Take My Scars

16:55 Struck A Nerve

23:24 Down To None (intro)

24:28 Down To None

31:52 The Frontlines

37:44 Spine

45:34 Bay Of Pigs

49:40 Violate

1:01:28 Blistering

1:06:10 Blood Of The Zodiac

1:12:41 Hallowed Be Thy Name

1:20:02 Game Over

1:33:35 The Kill (acoustic) (intro)

1:36:00 The Kill (acoustic)

1:40:22 Walk All Over You (acoustic) (snippet)

1:42:32 Die Young (acoustic)

1:50:09 Halo

Watch MACHINE HEAD's ROBB FLYNN And JARED MACEACHERN Perform Entire 'The More Things Change...' Album





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