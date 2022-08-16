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Видео с выступления MACHINE HEAD



MACHINE HEAD неожиданно для многих отыграли сет в рамках Bloodstock Open Air, но без Wacław "Vogg" Kiełtyka, который в тот же день выступал с DECAPITATED на Brutal Assault.







+2 -0



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