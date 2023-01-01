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*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 26
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 21
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 17
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Machine Head

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Участники MACHINE HEAD исполнили "The Blackening"



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Музыканты MACHINE HEAD Robb Flynn и Jared MacEachern целиком исполнили материал альбома "The Blackening" в рамках "Electric Happy Hour" 31 марта:

0:00:00 Welcome And Beers Up
0:03:13 Clenching The Fists Of Dissent
0:11:50 Beautiful Morning
0:20:05 Aesthetics Of Hate
0:26:37 Now I Lay Thee Down
0:34:37 Slanderous
0:40:15 Halo
0:55:37 Wolves
1:04:49 A Farewell To Arms
1:15:06 Become The Firestorm
1:25:34 Blistering
1:30:41 Children Of The Grave (BLACK SABBATH cover)
1:35:56 South Of Heaven (SLAYER cover)
1:41:10 Battery (METALLICA cover)
1:45:48 Hallowed Be Thy Name (IRON MAIDEN cover)
1:58:38 Locust




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