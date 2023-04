сегодня



Участники MACHINE HEAD исполнили "The Blackening"



Музыканты MACHINE HEAD Robb Flynn и Jared MacEachern целиком исполнили материал альбома "The Blackening" в рамках "Electric Happy Hour" 31 марта:



0:00:00 Welcome And Beers Up

0:03:13 Clenching The Fists Of Dissent

0:11:50 Beautiful Morning

0:20:05 Aesthetics Of Hate

0:26:37 Now I Lay Thee Down

0:34:37 Slanderous

0:40:15 Halo

0:55:37 Wolves

1:04:49 A Farewell To Arms

1:15:06 Become The Firestorm

1:25:34 Blistering

1:30:41 Children Of The Grave (BLACK SABBATH cover)

1:35:56 South Of Heaven (SLAYER cover)

1:41:10 Battery (METALLICA cover)

1:45:48 Hallowed Be Thy Name (IRON MAIDEN cover)

1:58:38 Locust







