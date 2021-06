сегодня



Вокалист MACHINE HEAD : «Люблю я POSSESSED!»



В рамках программы "Behind The Vinyl" лидер MACHINE HEAD Robb Flynn ответил на вопрос о «брутальности» "Become The Firestorm" и черпании вдохновения в блэк-металле:



«Не знаю, черпаю ли я что-то из блэк-металлаl, потому что я вырос на трэш-сцене, и поэтому я бы сказал, что это скорее что-то вроде POSSESSED "Seven Churches", потому что это была группа, которую я видел, которая делала тремоло-пикинг, ну и тому подобное. Но да, весь ранний дэт-металл был таким мощным... Я думаю, что мой третий или четвёртый концерт был именно POSSESSED, ещё до выхода "Seven Churches". Так что этот тип дэт-металла реально оказал большое, сильное влияние... Я любил POSSESSED, чувак — я чертовски любил эту группу. И я любил этот альбом, и я до сих пор люблю этот альбом. Я считаю, что Jeff Becerra... Мне нравится, что он продолжает играть в группе и поёт, сидя в инвалидном кресле. Я считаю, что он просто крут, раз делает это».































