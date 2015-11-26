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Machine Head

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30 июн 2021 : 		 Вокалист MACHINE HEAD: «Люблю я POSSESSED!»

13 июн 2021 : 		 MACHINE HEAD не планируют возобновлять тур по "Burn My Eyes"

11 июн 2021 : 		 Новые песни MACHINE HEAD

26 май 2021 : 		 MACHINE HEAD выпустят новые песни летом

18 май 2021 : 		 Участники MACHINE HEAD исполняют JUDAS PRIEST и STONE SOUR

14 май 2021 : 		 MACHINE HEAD в студии

30 мар 2021 : 		 Участники MACHINE HEAD исполняют "The Blackening"

22 мар 2021 : 		 Участники MACHINE HEAD исполняют "The More Things Change..."

23 фев 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

16 фев 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

7 фев 2021 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

20 янв 2021 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет треки METALLICA, IRON MAIDEN и SYSTEM OF DOWN

17 янв 2021 : 		 Документальный фильм о мероприятии ROBB FLYNN & FRIENDS

4 янв 2021 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет METALLICA

22 дек 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет THE EAGLES, PEARL JAM и ALICE IN CHAINS

8 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик MACHINE HEAD: «Рад, что ушёл из группы»

13 ноя 2020 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

11 ноя 2020 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

4 ноя 2020 : 		 Выход сингла MACHINE HEAD отложен

2 ноя 2020 : 		 Видео с видеотрансляции фронтмена MACHINE HEAD

23 окт 2020 : 		 MACHINE HEAD выпустят сингл осенью

16 окт 2020 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

7 окт 2020 : 		 PHIL DEMMEL: DAVE MCCLAIN хотел уйти ещё раньше меня

9 сен 2020 : 		 PHIL DEMMEL: «Играть в MACHINE HEAD было круто, но...»

28 авг 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Думаю, это всё надолго»

26 авг 2020 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD
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Вокалист MACHINE HEAD: «Люблю я POSSESSED!»



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В рамках программы "Behind The Vinyl" лидер MACHINE HEAD Robb Flynn ответил на вопрос о «брутальности» "Become The Firestorm" и черпании вдохновения в блэк-металле:

«Не знаю, черпаю ли я что-то из блэк-металлаl, потому что я вырос на трэш-сцене, и поэтому я бы сказал, что это скорее что-то вроде POSSESSED "Seven Churches", потому что это была группа, которую я видел, которая делала тремоло-пикинг, ну и тому подобное. Но да, весь ранний дэт-металл был таким мощным... Я думаю, что мой третий или четвёртый концерт был именно POSSESSED, ещё до выхода "Seven Churches". Так что этот тип дэт-металла реально оказал большое, сильное влияние... Я любил POSSESSED, чувак — я чертовски любил эту группу. И я любил этот альбом, и я до сих пор люблю этот альбом. Я считаю, что Jeff Becerra... Мне нравится, что он продолжает играть в группе и поёт, сидя в инвалидном кресле. Я считаю, что он просто крут, раз делает это».

MACHINE HEAD














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