Новый стрим от MACHINE HEAD



Лидер MACHINE HEAD Robb Flynn провёл очередной "Electric Happy Hour" — запись доступна ниже.



Сет-лист:



Welcome and Beers Up

"Bloodshot"

"Desire to Fire"

"All In Your Head"

"Become The Firestorm"

"Rotten"

"From This Day"

"Over Now" (Post Malone)

"Crashing Around You"

"Supercharger"

———

Acoustic:

"Sand In My Boots"

"Circle the Drain"

"Die Young" (Black Sabbath)

———

"My Hands Are Empty"

"Bulldozer"

"Unhallowed"

"Raining Blood" (Slayer)

———

"Darkness Within" (intro)

"Darkness Within" (acoustic)







