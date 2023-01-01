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*Вокалист GRETA VAN FLEET: «В родном городе мне устроили раду... 53
*UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было ни... 40
*Вокалист GOJIRA: «Как стал веганом, так энергия просто попёр... 27
*А у вас есть командир танка Dave Mustaine? 22
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Machine Head

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14 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Пока любишь музыку, всё будет хорошо»

6 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD — о фестивальной паузе

3 сен 2022 : 		 MACHINE HEAD открыли серию небольших концертов

2 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD — о сет-листе будущего тура

1 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Не уверен, что смогу и дальше так активно гастролировать»

26 авг 2022 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

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25 авг 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD — о новой пластинке

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Новый стрим от MACHINE HEAD



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Лидер MACHINE HEAD Robb Flynn провёл очередной "Electric Happy Hour" — запись доступна ниже.

Сет-лист:

Welcome and Beers Up
"Bloodshot"
"Desire to Fire"
"All In Your Head"
"Become The Firestorm"
"Rotten"
"From This Day"
"Over Now" (Post Malone)
"Crashing Around You"
"Supercharger"
———
Acoustic:
"Sand In My Boots" 
"Circle the Drain"
"Die Young" (Black Sabbath)
———
"My Hands Are Empty"
"Bulldozer"
"Unhallowed"
"Raining Blood" (Slayer)
———
"Darkness Within" (intro)
"Darkness Within" (acoustic)

MACHINE HEAD Frontman ROBB FLYNN Shares Electric Solo Hour Livestream (Video)




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