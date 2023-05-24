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*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
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Machine Head

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|||| 24 май 2023

Новое видео MACHINE HEAD



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"Arrows In Words From The Sky", новое видео группы MACHINE HEAD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Of Kingdom And Crown".




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24 май 2023
shakabre
Мощь мощная
24 май 2023
d
dread_z
О*енная песня.
Like!1
25 май 2023
gravitgroove
Должно быть, истинно любимая группа Флинна это Def Leppard. В каждой песне от 08 года *баное уныние в духе “Too Late for Love”

просмотров: 727

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