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Machine Head

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16 окт 2020 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

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16 авг 2020 : 		 Акустический стрим от лидера MACHINE HEAD

13 авг 2020 : 		 Видео с текстом от MACHINE HEAD

5 авг 2020 : 		 Умер оригинальный барабанщик MACHINE HEAD

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30 июл 2020 : 		 Вокалист MACHINE HEAD поделился кавер-версией LINKIN PARK
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Участники MACHINE HEAD исполняют "The Blackening"



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Участники MACHINE HEAD Robb Flynn и Jared MacEachern целиком исполнили материал альбома "The Blackening" в рамках "Electric Happy Hour".

Сет-лист:

5:42 Clenching The Fists Of Dissent

14:23 Beautiful Mourning

22:50 Aesthetics Of Hate

30:40 Now I Lay Thee Down

36:37 Slanderous

42:17 Halo

58:03 Wolves

1:08:47 A Farewell To Arms

1:18:29 Imperium

1:30:09 The Dagger

1:35:53 Battery

1:37:45 Thunder Kiss '65

1:39:55 Old

1:50:48 Darkness Within (acoustic) (intro 1 - memories from The Blackening)

2:01:14 Darkness Within (acoustic) (intro 2)

2:03:50 Darkness Within (acoustic)

Watch MACHINE HEAD





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