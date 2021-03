сегодня



Участники MACHINE HEAD исполняют "The Blackening"



Участники MACHINE HEAD Robb Flynn и Jared MacEachern целиком исполнили материал альбома "The Blackening" в рамках "Electric Happy Hour".



Сет-лист:



5:42 Clenching The Fists Of Dissent



14:23 Beautiful Mourning



22:50 Aesthetics Of Hate



30:40 Now I Lay Thee Down



36:37 Slanderous



42:17 Halo



58:03 Wolves



1:08:47 A Farewell To Arms



1:18:29 Imperium



1:30:09 The Dagger



1:35:53 Battery



1:37:45 Thunder Kiss '65



1:39:55 Old



1:50:48 Darkness Within (acoustic) (intro 1 - memories from The Blackening)



2:01:14 Darkness Within (acoustic) (intro 2)



2:03:50 Darkness Within (acoustic)













