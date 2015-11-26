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Machine Head

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30 июн 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет SLIPKNOT, PEARL JAM, DEFTONES и STAIND

29 июн 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Политике всегда уделялось много места в наших песнях»

24 июн 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Драйв-ин-концерты? Да ну на!»

17 июн 2020 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE в новом видео MACHINE HEAD

29 май 2020 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

24 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD

19 май 2020 : 		 ROBB FLYNN о переменах состава в MACHINE HEAD

26 апр 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Может, наших шоу не будет и до лета 2022 года»

21 апр 2020 : 		 PHIL DEMMEL об уходе из MACHINE HEAD: «Нет сомнений, что я сделал всё правильно»

10 апр 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Спасибо демократам — вы подарили Трампу ещё четыре года»

31 мар 2020 : 		 MACHINE HEAD собрали $7500 на помощь врачам

23 мар 2020 : 		 Акустика от лидера MACHINE HEAD

20 мар 2020 : 		 Акустика от лидера MACHINE HEAD

13 мар 2020 : 		 MACHINE HEAD отменили европейские выступления

6 мар 2020 : 		 У лидера MACHINE HEAD есть пять песен для сольника

17 фев 2020 : 		 Гитарист MACHINE HEAD об участии в туре в честь 25-летия "Burn My Eyes"

16 фев 2020 : 		 Новая песня MACHINE HEAD

6 фев 2020 : 		 MACHINE HEAD выпустят сингл зимой

3 фев 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD

2 фев 2020 : 		 MACHINE HEAD исполнили IRON MAIDEN

30 янв 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Не думал, что мы протянем 25 лет»

29 янв 2020 : 		 Бывший гитарист MACHINE HEAD основал ECHOES OF RECKONING

20 янв 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD записал альбом кавер-версий

20 янв 2020 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

18 янв 2020 : 		 Бывший вокалист EXODUS присоединился на сцене к MACHINE HEAD

27 дек 2019 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD
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Лидер MACHINE HEAD исполняет SLIPKNOT, PEARL JAM, DEFTONES и STAIND



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Лидер MACHINE HEAD Robb Flynn в рамках последнего стрима "Acoustic Happy Hour", исполнил композиции SLIPKNOT's "Snuff", PEARL JAM's "Black", DEFTONES' "Change" and STAIND's "Outside", а также два трека MACHINE HEAD tunes "Is There Anybody Out There?" и "Circle The Drain" — видео доступно ниже.

Watch MACHINE HEAD's ROBB FLYNN Perform Acoustic Covers Of SLIPKNOT, PEARL JAM, DEFTONES And STAIND





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