Лидер MACHINE HEAD исполняет SLIPKNOT, PEARL JAM, DEFTONES и STAIND



Лидер MACHINE HEAD Robb Flynn в рамках последнего стрима "Acoustic Happy Hour", исполнил композиции SLIPKNOT's "Snuff", PEARL JAM's "Black", DEFTONES' "Change" and STAIND's "Outside", а также два трека MACHINE HEAD tunes "Is There Anybody Out There?" и "Circle The Drain" — видео доступно ниже.













