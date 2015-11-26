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Видео с текстом от MACHINE HEAD



"Bulletproof", новое видео с текстом группы MACHINE HEAD, доступно для просмотра ниже. Эта песня вошла в недавно выпущенный двухтрековый цифровой сингл "Civil Unrest".













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