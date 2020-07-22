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Machine Head

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Вокалист MACHINE HEAD поделился кавер-версией LINKIN PARK



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Вокалист MACHINE HEAD Robb Flynn почтил память Честера Беннингтона, опубликовав запись собственного исполнения хита LINKIN PARK "In The End".

MACHINE HEAD

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3 years ago we performed this song at my birthday bash after learning of Chester’s horrible death only a couple of days before. We were shocked and saddened, and I think most of us were still recovering from Chris Cornell’s sudden and tragic death, when this came along and hit us like a ton of bricks. I know people are gonna pooh pooh this, but I don’t give a shit. I love Linkin Park, I saw them before the first record even dropped opening for Orgy at the Maritime hall. I saw them almost every time they came to the Bay Area, and they always put on a fantastic fucking show. Played numerous festivals with them, saw them in Paris France doing promotion for the blackening, and I saw them again in Belarus well getting ready to tour for bloodstone and diamonds. I know Chester‘s passing was yesterday, but it seemed appropriate to share this heartfelt cover. Shout out to J-Mac for bringing it on the chorus. #linkinpark #chesterbennington

Публикация от robbflynn (@robbflynn)




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

for example


30 июл 2020, 14:45		Ну это уже днище, ящитаю, каверить линкинпарк.

Sw0Rn


30 июл 2020, 15:08		Не Бритни Спирс же, почему днище


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