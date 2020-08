сегодня



Акустический стрим от лидера MACHINE HEAD



Лидер MACHINE HEAD Robb Flynn провел акустический стрим на Facebook, в рамках которого исполнил композиции Bryan Adams "Summer Of '69", Kenny Loggins "Danger Zone", Black Sabbath "Die Young", Depeche Mode "Stripped" и вещи Machine Head "Circle The Drain", "Bastards", "Darkness Descends" и "Crashing Around You".







