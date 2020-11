2 ноя 2020



Видео с видеотрансляции фронтмена MACHINE HEAD



Robb Flynn в рамках своей программы "Robb Flynn Acoustic Happy Hour" сыграл следующие кавер-версии: Type O Negative — "Black No. 1", Linkin Park — "Crawling In My Skin", Danzig — "Mother", а также Fleetwood Mac — "The Chain". Кроме них Robb исполнил треки MACHINE HEAD "Be Still And Know" и "Days Turn Blue To Grey".







+2 -2



просмотров: 434