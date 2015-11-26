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Machine Head

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2 ноя 2020 : 		 Видео с видеотрансляции фронтмена MACHINE HEAD

23 окт 2020 : 		 MACHINE HEAD выпустят сингл осенью

16 окт 2020 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

7 окт 2020 : 		 PHIL DEMMEL: DAVE MCCLAIN хотел уйти ещё раньше меня

9 сен 2020 : 		 PHIL DEMMEL: «Играть в MACHINE HEAD было круто, но...»

28 авг 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Думаю, это всё надолго»

26 авг 2020 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

19 авг 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «"Burn My Eyes" поменял мою жизнь»

16 авг 2020 : 		 Акустический стрим от лидера MACHINE HEAD

13 авг 2020 : 		 Видео с текстом от MACHINE HEAD

5 авг 2020 : 		 Умер оригинальный барабанщик MACHINE HEAD

31 июл 2020 : 		 MACHINE HEAD отменили ранее перенесенные гастроли

30 июл 2020 : 		 Вокалист MACHINE HEAD поделился кавер-версией LINKIN PARK

20 июл 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Думаю, ещё года два без концертов»

30 июн 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD исполняет SLIPKNOT, PEARL JAM, DEFTONES и STAIND

29 июн 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Политике всегда уделялось много места в наших песнях»

24 июн 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Драйв-ин-концерты? Да ну на!»

17 июн 2020 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE в новом видео MACHINE HEAD

29 май 2020 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

24 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD

19 май 2020 : 		 ROBB FLYNN о переменах состава в MACHINE HEAD

26 апр 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Может, наших шоу не будет и до лета 2022 года»

21 апр 2020 : 		 PHIL DEMMEL об уходе из MACHINE HEAD: «Нет сомнений, что я сделал всё правильно»

10 апр 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Спасибо демократам — вы подарили Трампу ещё четыре года»

31 мар 2020 : 		 MACHINE HEAD собрали $7500 на помощь врачам

23 мар 2020 : 		 Акустика от лидера MACHINE HEAD
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|||| 2 ноя 2020

Видео с видеотрансляции фронтмена MACHINE HEAD



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Robb Flynn в рамках своей программы "Robb Flynn Acoustic Happy Hour￼" сыграл следующие кавер-версии: Type O Negative — "Black No. 1", Linkin Park — "Crawling In My Skin", Danzig — "Mother", а также Fleetwood Mac — "The Chain". Кроме них Robb исполнил треки MACHINE HEAD "Be Still And Know" и "Days Turn Blue To Grey".

MACHINE HEAD Frontman ROBB FLYNN's Halloween Acoustic Happy Hour Livestream Video



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