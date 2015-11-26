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Machine Head

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24 июн 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Драйв-ин-концерты? Да ну на!»

17 июн 2020 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE в новом видео MACHINE HEAD

29 май 2020 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

24 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD

19 май 2020 : 		 ROBB FLYNN о переменах состава в MACHINE HEAD

26 апр 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Может, наших шоу не будет и до лета 2022 года»

21 апр 2020 : 		 PHIL DEMMEL об уходе из MACHINE HEAD: «Нет сомнений, что я сделал всё правильно»

10 апр 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Спасибо демократам — вы подарили Трампу ещё четыре года»

31 мар 2020 : 		 MACHINE HEAD собрали $7500 на помощь врачам

23 мар 2020 : 		 Акустика от лидера MACHINE HEAD

20 мар 2020 : 		 Акустика от лидера MACHINE HEAD

13 мар 2020 : 		 MACHINE HEAD отменили европейские выступления

6 мар 2020 : 		 У лидера MACHINE HEAD есть пять песен для сольника

17 фев 2020 : 		 Гитарист MACHINE HEAD об участии в туре в честь 25-летия "Burn My Eyes"

16 фев 2020 : 		 Новая песня MACHINE HEAD

6 фев 2020 : 		 MACHINE HEAD выпустят сингл зимой

3 фев 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD

2 фев 2020 : 		 MACHINE HEAD исполнили IRON MAIDEN

30 янв 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Не думал, что мы протянем 25 лет»

29 янв 2020 : 		 Бывший гитарист MACHINE HEAD основал ECHOES OF RECKONING

20 янв 2020 : 		 Лидер MACHINE HEAD записал альбом кавер-версий

20 янв 2020 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

18 янв 2020 : 		 Бывший вокалист EXODUS присоединился на сцене к MACHINE HEAD

27 дек 2019 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

19 дек 2019 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

17 дек 2019 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD
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Лидер MACHINE HEAD: «Драйв-ин-концерты? Да ну на!»



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Лидер MACHINE HEAD Robb Flynn в беседе с Kerrang! ответил на вопрос о возможности драйв-ин-концерта:

«Я недавно посмотрел дебильное драйв-ин-шоу, когда люди сидят в своих машинах и бибикают, когда им нравится то, что играет группа, и это самое безумное тупое дерьмище из всех, что я когда-либо видел в своей жизни. Когда кавер-группа хочет заниматься такой херней, — это нормально. Это должно быть забавно. Но на шоу MACHINE HEAD 5000 орущих каждое слово потных людей, которые спресованны у отбойников, или участвуют в гигантских сёркл-питах — катарсическая энергия! Если будет вариант только драйв-ин-концертов в ближайшее время, я лучше подожду».

На вопрос о том, какими будут концерты в пост-эпидемическую эпоху, Robb ответил:

«Я не знаю, вернётся ли когда-нибудь всё снова в "нормальное" состояние. Но я думаю, что может пройти четыре года, прежде чем всё встанет на свои места. Я думаю, что эта пандемия может продолжаться, по крайней мере, два года — с волнами, летом становится лучше и хуже, когда мы возвращаемся в сезон гриппа, тогда может пройти ещё два года, прежде чем люди преодолеют этот пандемический шок от того, что они были заперты на столь долгое время. Как и в случае с испанским гриппом в 1918 году, потребуется время, чтобы экономика восстановилась, и чтобы люди обрели уверенность, чтобы вернуться обратно.

40 миллионов человек потеряли работу в США, 25 миллионов человек потеряли медицинскую страховку. В Соединённом Королевстве есть NHS, но мы просто кучка грёбаных манекенов, которые этого не делают, потому что нам нужна наша "свобода". Я бы с удовольствием ошибался, но из-за того, что я слышал и читал, вот как долго, я думаю, это продлится».

MACHINE HEAD



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