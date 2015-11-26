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Лидер MACHINE HEAD : «Драйв-ин-концерты? Да ну на!»



Лидер MACHINE HEAD Robb Flynn в беседе с Kerrang! ответил на вопрос о возможности драйв-ин-концерта:



«Я недавно посмотрел дебильное драйв-ин-шоу, когда люди сидят в своих машинах и бибикают, когда им нравится то, что играет группа, и это самое безумное тупое дерьмище из всех, что я когда-либо видел в своей жизни. Когда кавер-группа хочет заниматься такой херней, — это нормально. Это должно быть забавно. Но на шоу MACHINE HEAD 5000 орущих каждое слово потных людей, которые спресованны у отбойников, или участвуют в гигантских сёркл-питах — катарсическая энергия! Если будет вариант только драйв-ин-концертов в ближайшее время, я лучше подожду».



На вопрос о том, какими будут концерты в пост-эпидемическую эпоху, Robb ответил:



«Я не знаю, вернётся ли когда-нибудь всё снова в "нормальное" состояние. Но я думаю, что может пройти четыре года, прежде чем всё встанет на свои места. Я думаю, что эта пандемия может продолжаться, по крайней мере, два года — с волнами, летом становится лучше и хуже, когда мы возвращаемся в сезон гриппа, тогда может пройти ещё два года, прежде чем люди преодолеют этот пандемический шок от того, что они были заперты на столь долгое время. Как и в случае с испанским гриппом в 1918 году, потребуется время, чтобы экономика восстановилась, и чтобы люди обрели уверенность, чтобы вернуться обратно.



40 миллионов человек потеряли работу в США, 25 миллионов человек потеряли медицинскую страховку. В Соединённом Королевстве есть NHS, но мы просто кучка грёбаных манекенов, которые этого не делают, потому что нам нужна наша "свобода". Я бы с удовольствием ошибался, но из-за того, что я слышал и читал, вот как долго, я думаю, это продлится».







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