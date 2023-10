сегодня



Сольник лидера MACHINE HEAD



Robb Flynn пятого октября перед сотней зрителей отыграл в Concept store, São Paulo, Brazil:



Electric:



* Unhallowed

* Bulldozer

* Desire To Fire

* The Burning Red

* In The Air Tonight (Phil Collins cover)

* Davidian



Acoustic:



* Circle The Drain

* Descend The Shades Of Night

* Fade To Black (METALLICA cover) (fan request)

* Bastards

* Die Young

* Sand In My Boots (Morgan Wallen cover)

* Now We Die (fan request)

* Arrows In Words From The Sky (fan request)

* Darkness Within











