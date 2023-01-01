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*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 66
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 43
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 33
*Цветные винилы от METALLICA 28
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
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Machine Head

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7 окт 2023 : 		 Сольник лидера MACHINE HEAD

25 сен 2023 : 		 MACHINE HEAD и FEAR FACTORY джемуют вместе!

6 сен 2023 : 		 MACHINE HEAD отметили годовщину "Unto The Locust"

28 авг 2023 : 		 MACHINE HEAD отметили юбилей "Øf Kingdøm And Crøwn"

22 авг 2023 : 		 Новый стрим от MACHINE HEAD

30 июл 2023 : 		 MACHINE HEAD почтили память Шинейд О'Коннор

19 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD

30 май 2023 : 		 JAMEY JASTA присоединился на сцене к MACHINE HEAD

24 май 2023 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

18 апр 2023 : 		 MACHINE HEAD отменили тур в США

8 апр 2023 : 		 PHIL DEMMEL: «Лучшее, что я сделал — это пришел и ушел из MACHINE HEAD»

4 апр 2023 : 		 Участники MACHINE HEAD исполнили "The Blackening"

17 мар 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD недоволен списком лучших металл-песен

10 фев 2023 : 		 Гитарист LIFE OF AGONY присоединился к MACHINE HEAD

21 янв 2023 : 		 Как MACHINE HEAD остаются актуальными?

9 янв 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Стримы добавили нам вариативности»

26 дек 2022 : 		 Видео с выступления MACHINE HEAD

23 дек 2022 : 		 MACHINE HEAD впервые исполнили "Slaughter The Martyr"

14 окт 2022 : 		 MACHINE HEAD думали об альбоме с LOGAN'ом MADER'ом и CHRIS'ом KONTOS'ом

1 окт 2022 : 		 OLA ENGLUND выступил с MACHINE HEAD

21 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Поехать в тур со SLAYER в 94 было настоящей мечтой»

14 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Пока любишь музыку, всё будет хорошо»

6 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD — о фестивальной паузе

3 сен 2022 : 		 MACHINE HEAD открыли серию небольших концертов

2 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD — о сет-листе будущего тура

1 сен 2022 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Не уверен, что смогу и дальше так активно гастролировать»
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Сольник лидера MACHINE HEAD



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Robb Flynn пятого октября перед сотней зрителей отыграл в Concept store, São Paulo, Brazil:

Electric:

* Unhallowed
* Bulldozer
* Desire To Fire
* The Burning Red
* In The Air Tonight (Phil Collins cover)
* Davidian

Acoustic:

* Circle The Drain
* Descend The Shades Of Night
* Fade To Black (METALLICA cover) (fan request)
* Bastards
* Die Young
* Sand In My Boots (Morgan Wallen cover)
* Now We Die (fan request)
* Arrows In Words From The Sky (fan request)
* Darkness Within






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