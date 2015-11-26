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MACHINE HEAD не планируют возобновлять тур по "Burn My Eyes"



MACHINE HEAD приняли решение отказаться от возобновления тура, посвящённого юбилею альбома "Burn My Eyes", в рамках которого коллектив целиком исполнял материал этой пластинки.







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