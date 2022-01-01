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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
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Nightwish

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|||| 6 окт 2022

Вокалистка NIGHTWISH — о своём новом образе



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Floor Jansen из NIGHTWISH объяснила своё решение укоротить волосы, сказав, что она хотела «сделать их снова здоровыми и естественными».

41-летняя певица голландского происхождения представила свой новый образ в социальных сетях, поделившись фотографией, сделанной перед исполнением её нового сольного сингла "Me Without You" на голландском телешоу "Humberto Op Zondag".

Хотя большинство отзывов её подписчиков в социальных сетях о новой прическе были положительными, некоторые поклонники выразили обеспокоенность тем, что она больше не сможет делать свою фирменную «мельницу» на концертах NIGHTWISH. Другие были встревожены тем, что уход Флор в поп-направление в сольном материале в сочетании с новой внешностью могут намекать о том, что она собирается покинуть группу, в которой пела последние 10 лет.

Jansen опубликовала свежую фотографию своего нового образа и добавила к ней следующее сообщение:

«Мне нравятся мои короткие волосы! Хотя я бы предпочла иметь их длинными и здоровыми. Но мои волосы истончились, стали ломкими и больше не были здоровыми. Я начала использовать наращивание, благодаря которому они снова стали выглядеть красиво. Мне нравится, что существует такая возможность, но больше всего мне нравится, когда я настоящая. Поэтому, если для этого необходимо укоротить волосы, чтобы они снова стали здоровыми и естественными, значит, я так и сделаю.

Я с нетерпением жду возможности "протестировать" свои короткие волосы, чтобы немного покрутить "мельницу" на сцене с NIGHTWISH на следующей неделе в Бразилии! Это всё ещё называется "headbanging", ха-ха, а не "hairbanging".
Я знаю, что некоторые из вас обеспокоены тем, что я больше не могу или не хочу трясти головой, и что выбор в пользу более короткой прически как-то связан с моей сольной карьерой или уходом от металла. Будьте уверены, что это не более чем желание иметь естественные здоровые волосы у мамы за 40, которая любит металл и музыку, как и раньше, а ещё она просто человек».








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