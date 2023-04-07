7 апр 2023



NIGHTWISH готовят альбом в 2024



NIGHTWISH опубликовали следующее сообщение:



«Мировой тур "Human :ll: Nature - World Tour" подходит к концу, поэтому мы считаем, что сейчас самое время рассказать вам о наших планах на следующий этап нашего путешествия.



После концертов, запланированных на июнь 2023 года, мы "повесим на гвоздь" наши боевые шпоры на неопределенный срок, если говорить о живых концертных выступлениях, и не будем участвовать в гастролях со следующим альбомом.



Причины этого решения личные, но, по нашему общему мнению, жизненно важные для благополучия и будущего группы. Будьте уверены, что мы по-прежнему любим работать вместе, и это решение никак не связано с беременностью Floor [Янсен, вокалистка NIGHTWISH] или нашими другими индивидуальными проектами.



Тем не менее, альбом из 12 новых песен увидит свет в 2024 году, как и 3 музыкальных видеоклипа! Группа в восторге от предстоящего увлекательного музыкального проекта.



Следите за новостями из нашего ставшего легендарным лагеря и студии группы NIGHTWISH этим летом!»





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