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*Новое видео METALLICA 64
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 21
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 16
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 13
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Nightwish

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29 ноя 2022 : 		 NIGHTWISH впервые за 17 лет исполнили "Phantom Of The Opera"

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26 окт 2022 : 		 У вокалистки NIGHTWISH рак

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19 июл 2022 : 		 Бывший басист NIGHTWISH не ждёт звонка от группы

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28 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH

22 июн 2022 : 		 Видео с выступления FLOOR JANSEN и NIGHTWISH

27 май 2022 : 		 Новое видео вокалистки NIGHTWISH

27 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит LOTTE

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17 май 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет хит KELVIN'a JONES'a
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NIGHTWISH впервые за 17 лет исполнили "Phantom Of The Opera"



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В рамках выступления в Амстердаме, NIGHTWISH впервые с 2005 года исполнили "Phantom Of The Opera" при гостевом участии Henk'a Poort'a. Концерт снимался для будущего релиза на DVD/Blu-ray:

"Noise"
"Storytime"
"Tribal"
"Élan"
"Sleeping Sun"
"7 Days to the Wolves"
"Dark Chest of Wonders"
"Harvest"
"I Want My Tears Back"
"Nemo"
"How's the Heart?" (Acoustic)
"Shoemaker"
"Last Ride of the Day"
"Ghost Love Score"
"The Phantom of the Opera"
"The Greatest Show on Earth"

NIGHTWISH Perform "The Phantom Of The Opera" For The First Time In 17 Years; Amsterdam Show Filmed For Future DVD Release (Video)




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29 ноя 2022
J
JackLong
Будущий релиз ДВД/БД... зачем? Посмотреть на то, как Туомас теперь стоит не спереди-скраю, а сзади по центру? 4ый релиз подряд (с Флор) слушать Ghost Love, Greatest Show, Nemo, Want My Tears, Storttime и Last Ride (3 из 4). То бишь минимум час релиза - это одно и тоже. Остальные песни тоже кочуют из релиза в релиз. Кое-какой интерес могут представлять песни с нового альбома, но и их тут всего 5, и то - How is the Heart кастрированная акустическая.

Более того, по сравнению с американским туром, европейский тур жутко кастрировали, вместо двух часов программы, нам предлагают полтора часа +/-, причем вырезали Planet Hell, которая как раз таки в исполнении чисто Флоши без Макара представляет интерес.

Смотреть, скорее всего, придется только ради нового басиста, Эмпу с хвостиком и этого самого сабжа - Призрака Оперы. Всё. А, ну и Тумпи по центру, само собой )
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