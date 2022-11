сегодня



NIGHTWISH впервые за 17 лет исполнили "Phantom Of The Opera"



В рамках выступления в Амстердаме, NIGHTWISH впервые с 2005 года исполнили "Phantom Of The Opera" при гостевом участии Henk'a Poort'a. Концерт снимался для будущего релиза на DVD/Blu-ray:



"Noise"

"Storytime"

"Tribal"

"Élan"

"Sleeping Sun"

"7 Days to the Wolves"

"Dark Chest of Wonders"

"Harvest"

"I Want My Tears Back"

"Nemo"

"How's the Heart?" (Acoustic)

"Shoemaker"

"Last Ride of the Day"

"Ghost Love Score"

"The Phantom of the Opera"

"The Greatest Show on Earth"







