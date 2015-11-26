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Nightwish

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4 авг 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH хотела бы совмещать сольную карьеру и участие в группе

29 июл 2021 : 		 Видео с выступления NIGHTWISH

21 июл 2021 : 		 Видео с выступления вокалистки NIGHTWISH

16 июл 2021 : 		 Фрагмент концерта NIGHTWISH

1 июл 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Любила я в детстве блэчка жахнуть!»

22 июн 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH — об уходе басиста: «Это был очень неожиданный сюрприз»

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15 июн 2021 : 		 Переиздание NIGHTWISH выйдет летом

5 июн 2021 : 		 Новый басист NIGHTWISH рассказал, как оказался в группе

4 июн 2021 : 		 NIGHTWISH собрали 150 000 зрителей

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13 май 2021 : 		 Трейлер к концертам NIGHTWISH

6 май 2021 : 		 Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт ###ец

29 апр 2021 : 		 NIGHTWISH представят басиста

27 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Чувствую себя лучше»

20 апр 2021 : 		 Анонс концерта NIGHTWISH

15 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH перенесла операцию

13 апр 2021 : 		 Вокалистка NIGHTWISH: «Люблю я Техас!»

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Вокалистка NIGHTWISH хотела бы совмещать сольную карьеру и участие в группе



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Во время появления в недавнем эпизоде подкаста "Breaking Absolutes With Peter Orullian" вокалистка NIGHTWISH Floor Jansen рассказала о некоторых вещах, которых она всё ещё хотела бы достичь в своей карьере, как с группой, так и вне неё:

«Если говорить о ближайшем будущем, я работаю над сольным альбомом с начала пандемии, или, скажем так, немного раньше, когда сольная карьера набрала обороты в Нидерландах. И это действительно дало толчок моему творчеству, которое я не могла использовать в течение многих лет. Приятно, что это выходит наружу. И я бы хотела сделать ещё больше, закончить этот альбом, сделать эти шаги и найти способ совместить сольную карьеру с NIGHTWISH и жизнью дома, которую я ещё больше ценю после того, как провела так много времени в этом зелёном раю [в Швеции], где я живу.

А в долгосрочной перспективе моё самое большое желание — продолжать заниматься своим делом с хорошим балансом между всем этим. И это, возможно, звучит немного занудно — из серии: "Да, конечно", но если я увижу, как сложно для всех, кто занимается этим долгое время, сохранять определённое психическое здоровье, поддерживать определённую связь с остальным миром, но не с миром "мы в ситуации тура", а с миром за пределами этого пузыря, это будет то, чего я очень хочу, и не сходить с ума на полпути, будучи миссис Рок-звезда или кем-то ещё. И будучи очень, очень чувствительным человеком, я бы хотела сохранить рассудок в переполненном потоке импульсов и впечатлений, которые я получаю в течение этих дней. И да — если я всё ещё смогу возвращаться домой, куда я возвращаюсь сейчас, это было бы долгосрочной мечтой».



FLOOR JANSEN: 'I Would Like To Find A Way To Combine A Solo Career With NIGHTWISH'





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

GeraldFromRivia


4 авг 2021, 14:19		Видимо, в составе клуба бывших вокалисток Найтвиш ожидается пополнение.


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