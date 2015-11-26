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Вокалистка NIGHTWISH хотела бы совмещать сольную карьеру и участие в группе



Во время появления в недавнем эпизоде подкаста "Breaking Absolutes With Peter Orullian" вокалистка NIGHTWISH Floor Jansen рассказала о некоторых вещах, которых она всё ещё хотела бы достичь в своей карьере, как с группой, так и вне неё:



«Если говорить о ближайшем будущем, я работаю над сольным альбомом с начала пандемии, или, скажем так, немного раньше, когда сольная карьера набрала обороты в Нидерландах. И это действительно дало толчок моему творчеству, которое я не могла использовать в течение многих лет. Приятно, что это выходит наружу. И я бы хотела сделать ещё больше, закончить этот альбом, сделать эти шаги и найти способ совместить сольную карьеру с NIGHTWISH и жизнью дома, которую я ещё больше ценю после того, как провела так много времени в этом зелёном раю [в Швеции], где я живу.



А в долгосрочной перспективе моё самое большое желание — продолжать заниматься своим делом с хорошим балансом между всем этим. И это, возможно, звучит немного занудно — из серии: "Да, конечно", но если я увижу, как сложно для всех, кто занимается этим долгое время, сохранять определённое психическое здоровье, поддерживать определённую связь с остальным миром, но не с миром "мы в ситуации тура", а с миром за пределами этого пузыря, это будет то, чего я очень хочу, и не сходить с ума на полпути, будучи миссис Рок-звезда или кем-то ещё. И будучи очень, очень чувствительным человеком, я бы хотела сохранить рассудок в переполненном потоке импульсов и впечатлений, которые я получаю в течение этих дней. И да — если я всё ещё смогу возвращаться домой, куда я возвращаюсь сейчас, это было бы долгосрочной мечтой».











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